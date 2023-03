Michelle Hunziker, avete mia visto la sua macchina? È rosa e costa come una casa

Michelle Hunziker è sempre di più al centro della cronaca italiana, sia per la futura nascita del nipotino, sia per la sua vita e questioni private. Non tutti sanno quale auto guida: è bellissima.

Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella di origini svizzere ma con la cittadinanza italiana da anni. La donna ha un fascino che la accompagna dai suoi esordi, oggi ha quasi 46 anni ed è quotidianamente esposta alla critica italiana.

La carriera di Michelle inizia nel 1994, quando appare dietro gli schermi televisivi per la prima volta per ‘Buona Domenica’, partecipando per il ruolo di ‘Miss Buona Domenica’. Successivamente la sua carriera decolla quando presenta il programma su Italia 1 ‘Colpo di fulmine’. Michelle parteciperà a molti programmi ma il suo vero successo e il massimo della sua notorietà arriva quando si fidanza con il cantante italiano Eros Ramazzotti.

Eros e Michelle restano insieme dal 1998 al 2009 in quel periodo la conduttrice appariva molto spesso nei video del cantante, facendo sognare l’Italia. I due hanno una figlia Aurora che amano moltissimo.

La famiglia di Michelle è attualmente al centro dei gossip principalmente per via della separazione dall’ultimo marito Tommaso Trussardi, con cui ha anche avuto due figli, Sole e Celeste.

Michelle e l’arrivo del piccolo

Michelle Hunziker è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram e condivide ogni giorno contenuti con i suoi fan, raccontando ogni dettaglio della sua vita.

Negli ultimi mesi ha condiviso sempre più spesso immagini della figlia Aurora, con il pancione, infatti tra qualche giorno arriverà il piccolo della famiglia. Michelle non vede l’ora di diventare nonna per la primissima volta.

L’auto di Barbie di Michelle

Michelle Hunziker ha postato moltissime foto in cui appare nel mentre della sua routine, condividendo i dettagli, quindi la casa, le auto e molto altro. Ciò che ha colpito molto i fan è la sua auto: sembra quella di Barbie.

La conduttrice è stata avvistata moltissime volte mentre era alla guida della sua costosissima auto, infatti costa quanto una casa e non tutti possono permettersela. Si tratta di una Porsche 911 Turbo nuovissima e il suo costo si aggira intorno ai 129 mila euro, senza modifiche e preferenze aggiunte. Il dettaglio che ha maggiormente colpito tutti i suoi seguaci, fan e addirittura i paparazzi è il suo colore: è rosa. In questo modo, con questo tratto distintivo, siamo sicuri di riconoscere Michelle quando è alla guida della sua auto.