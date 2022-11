Aurora Ramazzotti incinta, la foto in costume su Instagram

Aurora Ramazzotti dopo la paura dei primi tre mesi e il segreto della gravidanza adesso non ha più remore e si gode il suo bellissimo “pancino” mostrandolo più spesso che può. La foto di lei in costume dopo la sua vacanza di relax è bellissima.

Aurora Ramazzotti ha da poco confidato ai suoi fan di essere in dolce attesa del suo primogenito e del suo compagno Goffredo Cerza. Se prima era tutto top-secret, perfino nonna Michelle e nonno Eros avevano il divieto di parlarne, adesso Auri si è rilassata.

Sul suo profilo Instagram, la figlia della Hunziker e di Ramazzotti, non fa altro che mostrare tutti i suoi momenti più belli e difficili che sta passando durante la gravidanza. Proprio a tal proposito, insieme al suo fidanzato, Aurora ha deciso di concedersi una vacanza di relax alle terme, dove mostra il “pancino” in costume da bagno.

La vacanza tanto sognata di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono in dolce attesa del loro primogenito e si stanno abituando alla nuova vita da genitori. A tal proposito, Aurora è felicissima del suo stato, ma nello stesso tempo sta vivendo un periodo un po’ di ansia. Come ha dichiarato lei stessa, fa incubi tutte le notti sulle sue paure più profonde: “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito”.

Proprio per questa ansia che sta vivendo, il suo compagno ha pensato bene di portare Aurora in vacanza tra le bellissime Alpi Carniche in un resort nel Friuli Venezia Giulia. In questo posto paradisiaco, Aurora e Goffredo hanno fatto lunghe passeggiate tra i boschi, si sono concessi gite all’aperto e si sono ricaricati nel bellissimo centro benessere dell’hotel.

Aurora in costume è da mozzare il fiato

Incurante degli hater che non fanno altro che criticarla, la bella Aurora Ramazzotti si è fatta immortalare da Goffredo Cerza in tenuta termale. All’interno di una delle loro famose piscine, Auri si mostra con un costume blu Nike a due pezzi, con il suo pancione in tutto il suo splendore. Rigorosamente senza make up (famosa sostenitrice del movimento “no make up trend”), la futura mamma è più radiosa del solito.

Nonostante la crisi iniziale per il fatto di non poter più indossare i suoi vecchi jeans, Aurora sfoggia sul suo profilo Instagram un nuovo guardaroba premaman.