In arrivo la serie tv Star Wars: Skeleton Crew con Jude Law

In arrivo su Disney+ una nuova serie spin off di Guerre Stellari, stiamo parlando di Star Wars: Skeleton Crew. Jude Law è stato inserito ufficialmente nel cast, che ruolo interpreterà?

La piattaforma di streaming Disney+ ci ha preso ormai gusto con le serie spin off del mondo di Star Wars. Giustamente “batte il ferro finché è caldo”, visto che la “Guerre Stellari mania” è all’apice dell’interesse dei fan in questi anni.

Il mondo che ruota attorno ai Jedi e alle altre creature intergalattiche, ha sempre ricevuto un ampio consenso dai fan della fantascienza, ecco perché il team “combattimenti con le spade laser per sempre” è rimasto entusiasta di sapere che arriverà presto su Disney+ una nuova serie tv, più precisamente Star Wars: Skeleton Crew.

La fine delle riprese e i festeggiamenti degli stunt

Le riprese di Star Wars: Skeleton Crew sono ufficialmente terminate e tra gli stunt c’è aria di festa. La serie che vedrà protagonista Jude Law, arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ entro quest’anno, ma ancora non c’è una data di rilascio ufficiale.

Quello che sappiamo per il momento è che a maggio 2022, durante una convention per Star Wars ad Anaheim, dove si rendeva omaggio alla saga ideata da George Lucas, erano uscite indiscrezioni sull’uscita di questa serie tv spin off di Star Wars; il periodo temporale della storia è il medesimo di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Il direttore degli stunt George Cottle, ha così commentato le fine delle riprese, pubblicando un simpatico Tweet accompagnate da queste parole: “Questo è un involucro su Skeleton Crew!! Ancora una volta ho avuto la fortuna di essere circondato da alcuni dei più incredibili stuntman con cui abbia mai lavorato!! Sono stato così fortunato a lavorare con tutti voi! Grazie per tutto il vostro duro lavoro e dedizione! Così eccitato per questo!”

Anche l’attrice Juliana Potter ha espresso la sua gioia per questa nuova serie tv: “Mi mancherà la mia famiglia di stunt di Star Wars: Skeleton Crew. Così grato. Non vedo l’ora che il mondo veda cosa c’è in serbo”.

Una serie tv non per bambini

Star Wars: Skeleton Crew è una serie tv spin off facente parte del franchise di Guerre Stellari, diretta da Jon Watts e con Christopher Ford come sceneggiatore, vede al suo interno della trama dei bambini.

🟢SKELETON CREW🟢

🌟OFICIAL🌟 La serie de #StarWars protagonizada por Jude Law y dirigida por Jon Watts (última trilogía de Spider-Man) ha finalizado su rodaje. George Cottle, director de la 2ª unidad de #SkeletonCrew, lo ha confirmado en Instagram. El estreno será este 2023.👀💚 pic.twitter.com/AZKxXR5tSS — Iɴғᴏʀᴍᴇ Bᴏᴛʜᴀɴ 📄🎙️ (@InformeBothan) January 23, 2023

Come ha appunto chiarito Watts, questa nuova serie tv parla di: “un gruppo di bambini di circa dieci anni che si perdono nell’universo di Star Wars”. Questo sarà in pratica l’episodio scatenante che darà l’input a tutta la storia. Come ha poi concluso questa serie tv vedrà dei bambini all’interno della trama, ma non sarà una storia per bambini. Emblematica come frase.

La nuova serie tv Star Wars: Skeleton Crew approderà entro la fine dell’anno sulla piattaforma di streaming Disney+, non vediamo l’ora di vederla e di capire che ruolo avrà Jude Law nella storia.