Lucky Hank: Bob Odenkirk parla della prima stagione

L’attore Bob Odenkirk – star di Better Call Saul e Breaking Bad – si è lasciato andare in una lunga intervista dove ha parlato del suo prossimo show, Lucky Hank.

Bob Odenkirk è tornato finalmente in tv con un nuovo progetto, Lucky Hank. Si tratta di una serie tv che ha debuttato ufficialmente il 19 marzo su AMC+. Per questa occasione, l’attore ha rilasciato un’intervista a Deadline, dove ha raccontato com’è stato lanciarsi in questo nuovissimo show e che cosa si possono aspettare i fan.

Si tratta dell’adattamento – molto libero, ha chiarito l’artista – del romanzo Straight Man di Richard Russo, pubblicato nel 1997. Il libro in Italia non è ancora stato tradotto, ma negli Stati Uniti ha avuto un buon successo e racconta dell’esperienza che l’autore ha avuto come professore in diverse università della Pennsylvania e della sua crisi di mezz’età.

La serie è una commedia dai toni drammatici e comprende un cast molto interessante. Oltre a Bob Odenkirk – che ha il ruolo di protagonista – vi recitano anche Mireille Enos, Olivia Scott Welch, Diedrich Bader, Cedric Yarbrough e Suzanne Cryer. Ci sono otto episodi in totale, dalla durata di 44 minuti.

Lucky Hank, che cosa troveremo in questa serie?

Bob Odenkirk è soddisfatto, in generale, di Lucky Hank e durante l’intervista a Deadline ha raccontato com’è stato interpretare William Devereaux, un professore che scopre che l’università dove insegna sta per esaurire i fondi disponibili. L’attore ha spiegato che tornare a recitare in una serie tv dopo Breaking Bad e Better Call Saul è stato emozionante e che ha accettato non appena letto il copione.

Che cosa può aspettarsi il pubblico da Lucky Hank? L’ha descritta come una serie che riesce a coniugare bene la commedia e il dramma, calibrando bene gioia e risate con il dolore. Gli spettatori vedranno un uomo di mezz’età, rispettato e con un buon curriculum alle spalle, che un giorno entra in crisi e inizia a rivalutare tutte le sue scelte, in primis quelle lavorative.

Il pubblico assisterà alla caduta e alla risalita di William Devereaux, che non accadranno di botto, ma saranno graduali e si svilupperanno nel corso degli otto episodi. Per ora, non si sa quando Lucky Hank uscirà in Italia, ma ha già ricevuto ottimi consensi dalla critica: il 97% su Rotten Tomatoes. Alla serie hanno collaborato personaggi importantissimi: si pensi solo che il primo episodio è stato diretto da Peter Farrelly, regista di classici come Scemo più scemo, Tutti pazzi per Mary e capolavori drammatici come Green Book, per cui ha vinto l’Oscar.