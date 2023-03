Il trailer della nuova serie femminile Marvel

Ecco il trailer della nuova serie tv Marvel, la quale si basa sul mondo di eroine femminili del MCU. La produttrice è anche un volto molto noto tra gli eroi Marvel.

Good news per tutti gli appassionati del MCU. Una nuova serie è approdata sulla piattaforma di streaming Disney+ e parla delle eroine del mondo della Marvel. Prima di vedere la serie, vi consigliamo di dare un’occhiata anche al trailer rilasciato, è veramente entusiasmante.

Potere alle ragazze!

La nuova serie tv Marvel rilasciata l’8 marzo 2023 sulla piattaforma di Disney+, si intitola MPower e si basa sul roster di tutte quelle eroine femminili del MCU. Si sa che gli eroi maschili sono più in voga tra gli appassionati dei fumetti, ma la produttrice della serie, Zoë Saldaña, vuole ricordare a tutti che esistono anche le donne tra i super eroi.

MPower sarà diviso in 4 episodi, ognuno dei quali approfondirà alcuni tra i personaggi Marvel donne più forti di sempre. Lo show sarà composto da stralci dei film, animazioni Marvel, interviste ai personaggi e così via. Sarà veramente molto interessante.

Le 4 puntate sono state così intitolate, The Women of Black Panther (che si concentrerà su Okoye di Danai Gurira, Nakia di Lupita Nyong’o, Ayo di Florence Kasumba e Shuri di Letitia Wright), Captain Marvel (vedremo anche Ms. Marvel e Monica Rambeau), Scarlet Witch (che includerà anche Agatha Harkness di Kathryn Hahn e Darcy Lewis di Kat Dennings) e infine Gamora dei Guardiani della Galassia e sua sorella, Nebula (ovviamente la Saldaña non poteva escludere dalla storia il suo personaggio).

La sinossi ufficiale

MPower per chiunque volesse vederlo è già disponibile, dall’8 marzo 2023, sulla piattaforma di streaming Disney+. Dopo il trailer della serie tv, vogliamo riportarvi anche la sinossi ufficiale:

“MPower è composto da quattro episodi stand-alone, tutti in streaming ora. Da Carol Danvers e Wanda Maximoff alle donne di Wakanda e “I Guardiani della Galassia”, la serie svela i viaggi di questi personaggi dalla loro nascita in Marvel Comics al MCU e oltre. Filmati d’archivio, animazioni fantasiose e interviste sincere lavorano in tandem per delineare come questi personaggi e le donne dietro il loro successo hanno avuto un impatto sui fan di tutto il mondo”.

A tal proposito ecco cosa ha dichiarato la produttrice in merito a questa serie: “Si tratta di un tributo alle donne ed a ciò che rappresentato per la Marvel. Siamo entusiaste all’idea che ci siano diversi gruppi di personaggi femminili capaci di dare forza a questo universo narrativo. Speriamo di poter contribuire a dare un cambiamento nel mondo, per un pianeta più equo ed inclusivo”.

Adesso, avete tutte le informazioni necessarie per poter “gustarvi” al meglio questa nuova serie tv Marvel, MPower. Fateci sapere cosa ne pensate.