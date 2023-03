Evan Rachel Wood entra ufficialmente nel cast di Backspot

La famosa attrice Evan Rachel Wood è entrata ufficialmente nel cast del film indipendente di Elliot Page, Backspot. La sua presenza ha elettrizzato l’intero cast e la produzione, nessuno si sarebbe mai aspettato che l’attrice accettasse.

Non è facile dirigere film indipendenti, in quanto non avendo l’appoggio dei grandi nomi, avendo un budget più ristretto non sempre si riesce a dare vita alla sceneggiatura così come il produttore se l’era immaginato. Eppure questa volta, Elliot Page c’è riuscito. Come ha lui stesso dichiarato per quel determinato ruolo “ci ha sempre visto” Evan Rachel Wood ad interpretarlo e alla fine ce l’ha fatta, la nota attrice è entrata ufficialmente nel cast del film Backspot.

Chi è Evan Rachel Wood?

Evan Rachel Wood è una nota attrice statunitense nata nel 1987, figlia d’arte. I suoi genitori infatti sono gli attori Ira David Wood III e l’attrice Sara Lynn Moore. Quando i due si separarono, la Wood iniziò a studiare a casa, da bambina si trasferì con la madre a Los Angeles e iniziò a partecipare a numerosi provini. Dopo un momento in salita, la giovane attrice riesce a lavorare in film quali Amori & incantesimi e S1m0ne.

Da qui in poi può dirsi a tutti gli effetti una vera attrice, partecipando a numerosi film e serie tv di successo, come per esempio The Missing, Litigi d’amore, A piedi nudi, Basta che funzioni, True Blood e così via. Dal 2016 entra nel cast della serie tv Westworld – Dove tutto è concesso, grazie al quale vince un Critics’ Choice Award e un Satellite Award, nonché la sua seconda nomination agli Emmy e la sua terza nomination ai Golden Globe.

Cosa sappiamo di Backspot?

Backspot è un film indipendente realizzato da Elliot Page. La trama si concentra sulla storia d’amore di due cheerleader queer, le quali devono riuscire a conciliare vita privata con quella atletica, subendo le continue vessazioni di un’allenatrice antiquata. Oltre ai protagonisti Devery Jacobs e Kudakwashe Rutendo, troviamo anche Evan Rachel Wood, la quale ha accettato di far parte del cast, nel ruolo dell’allenatrice.

Matthew Jordan Smith, J.C.Davidson e Katisha Shaw sono i produttori esecutivi oltre a Elliot Page, mentre come produttori troviamo Alona Metzer, Waterson, Kawennáhere Devery Jacobs e Martin Katz.

Jordan Smith ha enfatizzato la presenza della bravissima Wood con queste parole:

“L’importanza dell’eccellenza nella narrazione queer non è mai stata così necessaria e attrarre un cast da sogno che include il genio trascendente che è Evan Rachel Wood è una testimonianza della qualità della produzione di ‘Backspot’. La profondità del talento multidimensionale di Evan e il suo naturale potere grezzo sono essenziali per dare vita al suo personaggio Eileen. Dalla sceneggiatura all’esecuzione, siamo incredibilmente orgogliosi di produrre ‘Backspot’ come uno dei primi progetti sotto la bandiera Page Boy”.