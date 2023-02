James Gunn parla del casting del nuovo Superman

Uno dei due proprietari della DC Studios, James Gunn ha finalmente chiarito alcune voci che giravano sul casting di Superman, sulla sua affinazione con i videogiochi e su chi potrà o meno guardare e soprattutto capire, questo nuovo film facente parte del Capitolo 1.

Il nuovo universo della DC è in fase di ristrutturazione, diciamo pure così, i nuovi proprietari James Gunn e Peter Safran stanno eseguendo massicci cambiamento in quella nicchia di film a cui i fan erano molto legati. C’è chi li appoggia e chi li critica, poco male, comunque le decisioni spettano a loro, sarà solo il tempo a dargli o meno ragione, per questo refresh generale.

Da quando Gunn ha annunciato “la strada” che il Capitolo 1 della DC Studios prenderà da adesso in poi, con i nuovi film, molte fake news, forse anche per boicottarli, stanno girando sui social, gettando i fan in uno stato di ansia perenne. Proprio per questo motivo James Gunn ha deciso di intervenire, sciogliendo alcuni “nodi al pettine”, tra cui il discorso del casting per il nuovo Superman.

Il disprezzo di Gunn per la vecchia gestione

James Gunn non ha “peli sulla lingua”, questo ormai l’abbiamo capito da tempo, affronta tutte le questioni di petto, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze che le sue parole possono suscitare negli altri. In una recente intervista per la Hollywood Reporter, Gunn ha criticato aspramente la vecchia gestione DC, facendo arrabbiare e non poco, la dirigenza della Warner Bros:

“…Davano via le loro proprietà intellettuali a chiunque sorridesse loro. C’era l’Arrowverse, poi c’era il DCEU, l’universo cinematografico DC, che a un certo punto si è scisso nello Snyderverse e nella Justice League di Joss Whedon. A un certo punto c’era Superman & Lois e poi il Reevesverse, un sacco di cose diverse. Perfino noi, quando abbiamo fatto Suicide Squad e Peacemaker eravamo un altro settore”.

Ha poi parlato della questione ancora “calda” su Cavill:”…Henry è un grande, ma è stato preso per il cu*o da un sacco di persone, inclusa la precedente gestione. Il nuovo Superman non può essere Henry, per diverse ragioni”. La più importante è l’età, in quanto Gunn e Safran vogliono attori più giovani.

Chi non conosce i videogiochi non potrà guardare i nuovi film DC?

Da recenti indiscrezioni pubblicate sui social, pareva che l’attore di Tall Girl, Luke Eisner, fosse in lista per vestire i panni del nuovo Superman. Il co-CEO della DC Studios Gunn è così intervenuto pubblicamente chiarendo che si trattavano solo di notizie false e infondate in quanto i casting del film non sono ancora iniziati.

In seguito James Gunn ha confermato che i nuovi videogiochi avranno un ruolo più attivo per quanto riguarda la produzione dei film, in quanto le storie molto spesso si uniranno, anche se i tempi di produzione di uno e dell’altro sono differenti.

Infine James ha tranquillizzato i fan che avevano paura di non poter più capire i nuovi film DC qualora non giocassero ai videogiochi, in quanto chiunque potrà vedere i nuovi film dal Capitolo 1 in poi senza problemi.