Cosa dobbiamo aspettarci dalla Fase 5 del mondo Marvel?

La Marvel ha trovato un modo molto originale per presentarci la Fase 5 del suo grande universo. Guardate il teaser trailer e ne avrete un accenno.

Fase che va, Fase che viene! È questo lo spirito all’interno del mondo Marvel. Abbiamo ormai imparato che i super eroi della Marvel Cinematic Universe sono tutti collegati tra di loro, sono una squadra, anche se non sempre lo sanno.

Con un curioso teaser trailer “quelli” della MCU, hanno voluto salutare la Fase 4 e dare il benvenuto alla Fase 5 del loro mondo di super eroi. Non credereste mai a chi vedremo nella prossima era del grande schermo.

Chi ha chiuso la Fase 4?

Sappiamo che il mondo Marvel si differenzia da tutte le altre case produttrici, suoi rivali, in quanto divide il suo ricco impero di eroi in diverse fasi. Ogni era viene segnata da un inizio ad una fine e al suo interno determinati personaggi arricchiscono la storia e danno l’apripista ai prossimi che arriveranno. Dopo tanti film in uscita ci potrebbe essere un po’ di confusione, per chi non è proprio un Nerd (ovviamente detto con ammirazione) “patentato”.

L’ultimo film che ha chiuso la Fase 4 è stato Black Panther: Wakanda Forever, uscito al cinema il 9 novembre 2022, il quale ha dovuto dire addio a Black Panther per sempre. Non ci soffermeremo per il momento alla Fase 5, in quanto ne parleremo a breve, ma volevamo farvi un piccolo regalino di Natale in ritardo. Sono stati annunciati tre progetti certi che daranno il via (tenetevi forte) alla futura Fase 6, troveremo Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, tutti previsti tra il 2025 e il 2026. Inoltre in cantiere i cervelloni della Marvel Cinematic Universe, stanno progettando anche Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos e Daredevil: Born Again, per questi titoli però non sappiamo ancora in quali Fasi saranno collocati.

Il viaggio intenso di questo breve trailer

Come stavamo dicendo, la Fase 4 è ormai giunta al termine ma tranquilli una nuova Fase è in arrivo, stiamo parlando della quinta. Sul profilo Twitter della Marvel, è apparso un teaser trailer molto gradito dai suoi follower. In pochi secondi lo spettatore potrà immergersi nella valle dei ricordi con i film ormai passati e vedere in anteprima le prossime pellicole che arriveranno nei prossimi mesi/anni.

Interrupting your regularly scheduled feed to bring you this important message – PHASE 5 signal has been intercepted! 🤩 pic.twitter.com/7Ni5OAfcI2 — Marvel India (@Marvel_India) January 16, 2023

Come avrete potuto notare nel teaser si inizia con il primo film che dà il benvenuto alla Fase 5 degli studios della MCU, Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema da febbraio 2023. In seguito si passa all’ultimo e altrettanto atteso capitolo finale dei guardiani più amati di sempre, stiamo parlando dei Guardiani della Galassia vol.3 di James Gunn prima di passare alla concorrenza.

Infine arriveranno The Marvels che coinvolgerà anche Mrs. Marvel e WandaVision, Secret Invasion con Samuel L. Jackson, ovviamente non poteva mancare la seconda stagione di Loki, Captain America: New World Order, Thunderbolts, Blade e il prosegui di What if…?

Insomma i nostri amati super eroi non ci abbandoneranno tanto presto.