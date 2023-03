Shazam Furia degli Dei: Helen Mirren fa una acrobazia e si rompe il dito

L’attrice 77 enne Helen Mirren ha avuto una frattura al dito durante una sua acrobazia sul cast di Shazam Furia degli Dei

Durante la sua apparizione al The Graham Norton Show, la star di Shazam Fury of the Gods, Helen Mirren, ha confessata di essersi scatenata sul set e di aver fatto alcune delle sue acrobazie per il sequel di Shazam 2, il secondo del supereroe, e di essersi rotta un dito in seguito.

Mirren ha affermato di essere stata coraggiosa e di non essersi lamentata per dimostrare di essere una vera “persona piccola”. Non è la prima volta che l’attrice fa le sue acrobazie sul set, infatti, ha anche guidato la sua auto in F9 – il nono film della serie Fast & Furious – dopo che non le era stato permesso di farlo in The Fate of the Furious. Anche in questa occasione l’attrice ha mostrato che di coraggio ne ha da vendere.

La trama della pellicola: avvincente e unica

La narrazione del film Shazam! Furia degli Dei segue il giovane Billy Batson, interpretato da Zachary Levi, mentre cerca di bilanciare la vita da adolescente con quella da supereroe. Dopo aver ottenuto i suoi incredibili poteri da un antico mago, Billy si trasforma in Shazam quando grida la parola magica.

In questa nuova avventura, Shazam e la sua famiglia adottiva si trovano ad affrontare una nuova minaccia proveniente dal regno degli dei. Il malvagio semidio Hespera e suo fratello, il potente semidio Atlas, hanno intenzione di rubare i poteri di Shazam per diventare i governanti del mondo. Con l’aiuto dei suoi fratelli adottivi e dei loro poteri, il protagonista dovrà imparare a gestire le sue responsabilità di supereroe e impedire ai fratelli semidei di distruggere il mondo intero. La battaglia finale sarà un’epica lotta tra il bene e il male, che potrebbe cambiare per sempre il destino dell’umanità.

Il tour promozionale del film a Roma

La trama del film non è stata ancora completamente rivelata, ma si sa che vedrà Shazam e i suoi amici combattere contro gli Dei del passato che minacciano il mondo moderno. Shazam! Fury of the Gods è previsto per l’uscita nelle sale cinematografiche il 16 marzo 2023. Nel cast di Shazam! Fury of the Gods ci saranno anche nuovi membri, come ad esempio Lucy Liu e Helen Mirren, che interpreteranno i ruoli dei villain Kalypso e Hespera, rispettivamente. Il film è stato diretto da David F. Sandberg, che ha anche diretto il primo film, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Henry Gayden.

La promozione del film ha toccato varie tappe e, tra queste, anche Roma. Ecco la foto che ritrae il protagonista con Lucy Liu, Helen Mirren e Rachel Zegler con alle spalle la magia che solo Roma può donare.