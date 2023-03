“Non posso più stare vicino a lui”: bufera in studio a Uomini e Donne | O me o Gianni

Nello studio di Uomini e donne è scoppiata una bufera. Al centro un personaggio famosissimo del date show di Maria De Filippi.

Uomini e donne prosegue da oltre vent’anni e continua ad appassionare un enorme pubblico. Il programma è nato dalla mente di Maria De Filippi negli anni ’90, ma poi il suo format è cambiato diverse volte fino a diventare quello classico che va in onda tutti i giorni. Non è insolito che scoppino liti e polemiche tra i personaggi e così è successo anche con Gianni Sperti.

L’ex ballerino ricopre il ruolo di opinionista nella nota trasmissione di Canale 5 dal 2003 e i suoi battibecchi con le varie personalità che animano lo studio sono all’ordine del giorno. In particolare, capita spesso che finisca per litigare con una donna famosissima, che è diventata orma un’icona del date show.

Stiamo parlando, ovviamente, di Tina Cipollari. La corteggiatrice ha avuto diverse love stories all’interno del programma, ma sembra non riuscire mai a trovare l’uomo giusto. Con il suo look alla Marilyn Monroe e la sua famosissima frase “No, Maria, io esco” è diventata un simbolo (e un meme) di Uomini e donne.

Uomini e donne, la lite furibonda tra Gianni Sperti e Tina Cipollari

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono soliti litigare a Uomini e donne da anni e le loro discussioni sono passate alla storia dello show. Per esempio, circa dieci anni fa, nel 2013, tra i due scoppiò una discussione tremenda poco dopo la sfilata delle signore over perché alla nota dama non erano piaciuti alcuni commenti di lui, che continuava a fraintendere le sue parole.

Quella che all’inizio sembrava solo una discussione simile a tante altre è presto degenerata in qualcosa di ben più grave, che ha spinto Tina Cipollari ad allontanarsi da lui e a sedersi tra il pubblico. “Io mi metto in mezzo al pubblico perché io queste arrabbiature per lui non me le posso prendere. Ci sono stata anche male. O metti un separé, oppure io mi metto in un angolo, ma non posso più stare vicino a lui che deve evidenziare le pazzie che gli vengono in mente” aveva detto a Maria De Filippi.

Per fortuna, la conduttrice risolse la situazione, ma le liti tra i due continuano ancora oggi. Vi siete mai chiesti in quale occasione sia nato proprio il famosissimo tormentone di Tina Cipollari “No, Maria, io esco!“? Proprio dopo una lite con Gianni Sperti!