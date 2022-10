Gianni Sperti, rovinosa caduta in studio: ha sbattuto la faccia in avanti | Video indimenticabile

Tutti noi ben conosciamo Gianni Sperti, oggigiorno stimato e apprezzato opinionista di Uomini e Donne accanto alla mitica Tina Cipollari, detta la vamp, ma non possiamo- affatto- ignorare il suo passato di ballerino. Una professione spesso assai pericolosa dove è talvolta facile incorrere in qualche “caduta” nel vero senso del termine… E lui lo sa bene!

L’ex ballerino e oggi opinionista di successo del noto dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha tempo fa preso parte e ad un’assai complicata coreografia in una trasmissione TV dove un passaggio gli è costato una rovinosa caduta. Tra l’altro il video è rimasto virale per molto tempo…

I più giovani conoscono Gianni Sperti nella vesta di assai accorto opinionista di Uomini e Donne al fianco di Tina Cipollari. In realtà lui diventato famoso come primo ballerino, soprattutto di molte trasmissioni di Canale 5 negli anni Novanta, Buona Domenica in primis, dove conobbe- tra l’altro- la bellissima Paola Barale che per un certo periodo di tempo fu sua moglie.

Oggi presenza fissa a Uomini e Donne ma in passato…

L’uomo ha- inoltre- ha fatto parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, ed è- sicuramente- da lì che poi in seguito si è sempre più consolidata la sua grande amicizia con la conduttrice Queen Mary che l’ha inseguito e voluto fortemente come opinionista anche all’interno del dating show più famoso, chiacchierato e amato della TV Italiana. Ma è all’interno del padre di tutti i talent che è successo ” il fattaccio”… E andiamo ora con il racconto dei fatti, accaduti un bel po’di tempo fa…

Una rovinosa caduta

Nella settima edizione durante l’esibizione con la collega Maria Zaffino e con il concorrente Francesco Mariottini ha fatto una capriola all’indietro non proprio in maniera perfetta, tanto da cadere con la faccia sul pavimento. A quel punto è arrivato il panico in studio. Ma-come si suol dire e come cantavano i mitici Queen- The show must go on e così Gianni ha portato a termine l’esecuzione della coreografia senza battere ciglio, anche-se in realtà- qualche dolorino la rovinosa caduta glielo aveva certamente procurato!

Il mitico Gianni ha pertanto dato una magnifica prova di professionalità innanzitutto, visto che per lui la cosa più importante in assoluto era quella di portare a termine il compito che gli era stato assegnato, rimandando pertanto in un tempo successivo le possibili lamentele per il dolore e/o le risate nel caso non si fosse fatto poi così tanto male. Il video “al tempo” era diventato in men che non si dica virale…