Rocio Munoz Morales, lei è bellissima ma le sorelle di più: chi sono e cosa fanno

L’attrice Rocio Munoz Morales, moglie di Raoul Bova, con il suo fascino latino ha conquistato il pubblico italiano. Si tratta di una dote di famiglia: anche le sue sorelle maggiori sono bellissime.

Dalla Spagna all’Italia con furore: un travolgente successo ha investito l’attrice iberica Rocio Munoz Morales, che nel Belpaese, oltre alla carriera, ha anche trovato l’amore della sua vita, legandosi a un bellissimo dello spettacolo italiano, Raoul Bova, con il quale ha messo su famiglia costruendosi un luminoso futuro.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio ha fatto sognare migliaia di persone: dopo la separazione dalla moglie Chiara Giordano, con cui ha avuto due figli, l’attore ha cominciato una nuova vita accanto alla Munoz Morales. I due hanno avuto due splendide bambine, Alma e Luna, che sono la luce dei loro occhi.

Rocio è una mamma che non ha rinunciato a portare avanti i suoi sogni, lavorando alacremente per macinare nuovi traguardi. Il suo è un talento eclettico: ballerina, modella e attrice, ha studiato giornalismo ed è riuscita a esplodere seguendo il tour di Julio Iglesias, trampolino di lancio per farsi conoscere dal grande pubblico.

Il rapporto specialissimo con l’Italia inizia grazie alla fortunata partecipazione al film “Immaturi – Il viaggio”, diretto dal regista Paolo Genovese, che la conduce dritta dritta tra le braccia di Raoul Bova. La coppia nasce nel 2011 e oggi migliaia di follower continuano ad appassionarsi alle loro vicissitudini, seguendoli in massa sui social.

Rocio Munoz Morales ha conquistato l’Italia con il suo fascino: anche le sue sorelle sono un concentrato di bellezza mediterranea

La coppia formata da Rocio e Raoul è insomma una delle più belle e solide dello showbiz: il pubblico percepisce la loro sincerità e li premia costantemente, manifestando sostegno e apprezzamento. Rocio, in particolare, usa spesso i social media per esprimere i valori in cui crede, primo fra tutti, appunto, l’amore per la sua famiglia.

Oltre alla famiglia che ha costruito con Bova, Rocio è però molto legata anche alla sua famiglia di origine. L’attrice ha infatti due sorelle, che hanno 14 e 15 anni più di lei. “Io sono arrivata all’ultimo ed è come se avessi avuto tre mamme. Oggi le mie sorelle sono le mie migliori amiche” ha dichiarato tempo fa la Munoz Morales.

Su Instagram, Rocio ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme alle sue bellissime sorelle maggiori: la somiglianza tra le tre donne è eccezionale. I follower hanno reagito con entusiasmo al post, sommergendolo di cuoricini e commenti positivi.