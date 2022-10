Tina Cipollari, lo rivela per la prima volta: ecco chi sono veramente i genitori

Tina Cipollari, la splendida vamp, amatissima dagli italiani, nonché colonna portante del dating show di Canale 5, si è aperta nel salotto di Verissimo. E per la prima volta in assoluto ha rivelato chi sono i suoi genitori.

Un’inedita Tina Cipollari si è raccontata innanzi a Silvia Toffanin, una delle conduttrici più amate in assoluto della Rete del Biscione non solo per la sua fulgida bellezza ma anche per la sua immensa sensibilità. Il racconto della bionda, o meglio biondissima, opinionista che- di certo- non ti aspetti!

Tina da martedì sarà in libreria con il suo nuovo libro Piume di struzzo dove per la prima volta parla del suo passato, della parte della vita prima di diventare famosa. Dunque in esso non troveremo solo- per così dire- lustri e i pailettes ma anche qualcosa di decisamente molto privato e intimo, ma anche assai doloroso. Le sue parole durante la sua seguitissima ospitata…

E’ scoppiata in lacrime

“Sono nata in una famiglia modesta, i miei genitori erano due contadini”, ha raccontato la donna. Durante la sua infanzia ha trascorso poco tempo con i suoi amati genitori che – sostanzialmente- lavorano tutto il giorno nei campi. La sua è stata una vita un campagna. E mentre la raccontava, svelando una parte di se decisamente inedita ai più, è croccolata. Sì, la grintosissima Tina, è scoppiata in lacrime nel salotto del noto rotocalco.

“Scusa Silvia , ma ricordare questi momenti mi fa male” ha poi candidamente ammesso la donna in nome della sua innata schiettezza.

La sua dura vita prima del successo

Mentre raccontava la sua infanzia, fatta di una vita faticosa e dura, l’ospite di Verissimo ha avuto diversi momenti di difficoltà in cui le lacrime le hanno impedito di continuare a parlare. “Ho cercato sempre di smascherare dietro un sorriso che molte volte nasconde dolori e angosce”, ha ammesso l’artista. Tra gli episodi raccontati c’è quello di quando lei e sua madre sono state rifiutate da un tassista perché avevano le scarpe sporche di fango. E poi ha pure rivelato di aver fatto tantissimi lavori per diventare indipendente tra cui la venditrice di mimose, di cicoria e la rappresentante. Insomma, non possiamo- di certo- dire che lei se ne sia stata con le mani in mano, anzi!

Oltre a tante lacrime Tin, alla fine della lunga intervista, è riuscita a – fortunatamente- a ritrovare il suo meraviglioso sorriso grazie ad alcuni ricordi strettamente legati a Uomini e Donne, programma che le ha donato la fama e dove lavora ancora oggi. Lì ha, anni e anni fa, quando ha svolto il ruolo di tronista, dopo aver fatto in precedenza la corteggiatrice, ha incontrato l’ex marito, l’hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto le sue gioie più grandi, ovvero i suoi tre figli. E proprio a questi ultimi, ha confessato la vamp, dedica il suo libro che le ha permesso di capire che quella bambina vissuta in campagna l’ha resa la donna che è oggi.