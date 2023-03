Gf Vip, nel pubblico ci sono i figli della più criticata del web: spuntano le immagini

L’ultima puntata del GF VIP ha dato modo a una delle sue più discusse protagoniste di concedersi un momento di inaspettata tenerezza: la presenza dei suoi figli tra il pubblico in studio l’ha riempita di orgoglio e gioia.

Una delle voci più schiette e taglienti nell’ambito del GF VIP è senz’altro quella dell’opinionista Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis. Il suo esprimersi con energia e senza peli sulla lingua le ha spesso attirato feroci critiche da parte del popolo del web, ma lei, forte di un carattere sicuro e caparbio, ha proseguito sempre dritta per la sua strada.

Ultimamente, il GF VIP sta attraversando un momento piuttosto delicato. Il basso livello raggiunto dai concorrenti con i loro atteggiamenti volgari e aggressivi ha scatenato le ire di Piersilvio Berlusconi, l’editore di rete, spingendo Signorini e la produzione a prendere decisioni drastiche, come la recente espulsione di Edoardo Donnamaria.

In merito alla vicenda di Donnamaria, Sonia Bruganelli ha manifestato in maniera molto decisa il suo pensiero, non lesinando critiche e punzecchiature a ogni concorrente. I telespettatori quando si tratta di Sonia sono spesso combattuti tra il desiderio di attaccarla e la necessità di ammettere la sua coerenza e schiettezza. In molti, infatti, la apprezzano per questo.

Intanto, nella puntata del 13 marzo del GF VIP, in studio c’è stata una bella sorpresa per Sonia: due dei suoi tre figli erano infatti seduti tra il pubblico per assistere al programma, pronti a battere le mani per la mamma, che ha apprezzato moltissimo la loro presenza e la loro vicinanza.

Tra il pubblico del GF VIP, i figli di una delle opinioniste più temute della tv italiana

“Loro due in studio per me… l’immagine più bella della mia serata” ha scritto la Bruganelli pubblicando su Instagram il fotogramma dei suoi ragazzi, Davide e Silvia Bonolis, seduti uno accanto all’altra nel pubblico in studio. A completare la caption, gli hashtag “I miei amori” e “mamma orgogliosa”.

Davide Bonolis, 18 anni, gioca nella Primavera della Triestina Calcio. Il ragazzo è il secondo figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nato un anno dopo Silvia, che fin dalla nascita ha dovuto affrontare seri problemi di salute.

Nel 2009, poi, la coppia ha avuto Adele, la terza figlia: a completare la grande famiglia allargata di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ci sono però anche altri due figli, Stefano e Martina, nati dal precedente legame del conduttore con Diane Zoeller.