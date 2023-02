Uomini e Donne, due volti del trono over cacciati: la scomoda verità è venuta fuori

Antonella Perini e Luca Penont, protagonisti del trono over di “Uomini e Donne”, non sono presenti in studio da diverso tempo. Il pubblico si chiede che cosa sia potuto succedere e la verità alla fine è venuta fuori.

Da tempo non fanno la loro comparsa nello studio di “Uomini e Donne” due personaggi del trono over che hanno sempre attirato l’attenzione del pubblico. Si tratta di Antonella Perini e Luca Penont, dama e cavaliere le cui vicende sentimentali hanno appassionato gli spettatori, tanto da far credere a molti che la loro assenza avesse motivazioni negative.

In tanti hanno pensato infatti che i due fossero stati cacciati in malo modo dalla produzione, forse rei di qualche presunto comportamento scorretto, come avvenuto per altri personaggi del programma in passato. Li avevamo lasciati che si stavano innamorando, intenti a godersi la reciproca conoscenza e poi, all’improvviso, sono spariti dal piccolo schermo e dai radar dei fan.

Alla fine, la coppia ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnalori, guru di gossip e di “Uomini e Donne” facendo in qualche modo luce sulle condizioni che hanno portato alla loro uscita dal programma di Maria De Filippi. Antonella e Luca, in realtà, non sono stati chiarissimi su cosa li abbia spinti all’abbandono e a non aggiornare gli spettatori sulla loro situazione sentimentale attuale.

Quel che è certo è la loro intenzione di frequentarsi più liberamente fuori dalla pressione delle telecamere e delle dinamiche di “Uomini e Donne”: in effetti, durante la loro ultima puntata andata in onda, i due avevano dovuto subire gli attacchi piuttosto violenti di Armando Incarnato, sempre deciso a tentare di dividerli.

Mistero sul trono over di “Uomini e Donne”: ecco che fine hanno fatto la dama e il cavaliere scomparsi

Antonella Perini, che aveva brevemente frequentato Armando, lo ha definito un “infangatore seriale di ragazze”. Ben presto la dama ha capito che il cavaliere campano di 42 anni non poteva essere la persona giusta. Armando ha ribattuto scagliandosi con veemenza contro Luca Penont, il quale ha avuto il buongusto di non rispondere alle sue provocazioni.

Dopo questo episodio, Antonella ha avuto dei piccoli problemi di salute e perciò non ha potuto partecipare alle registrazioni delle puntate di “Uomini e Donne”. In questo momento particolarmente delicato, la dama ha avuto modo di riflettere e si è quindi resa conto dell’importanza della presenza di Luca nella sua vita.

“Mi è stato accanto 24 ore su 24 e lì ho capito quanto fosse importante. Poi sono successe delle cose che mi hanno fatto vacillare, ma ho realizzato che non riuscivo a stare senza di lui e oggi eccoci qua!” ha rivelato Antonella, appoggiata pienamente da Luca. I due dunque sono diventati una vera e propria coppia e vogliono godersi il loro amore lontani dal clamore di “Uomini e Donne”.