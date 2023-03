C’è Posta per Te torna in onda: le parole commosse di Maria De Filippi

Durante la scorsa puntata di C’è posta per te, la conduttrice Maria De Filippi ha voluto ringraziare tutti per il grande sostegno ricevuto dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. In particolare, anche un noto cantante ha espresso le sue condoglianze.

Il 24 febbraio 2023 l’Italia è rimasta sconvolta davanti alla notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il giornalista aveva 84 anni ed è stato uno dei personaggi più importanti del mondo della televisione, contribuendo a rivoluzionare il sistema dell’informazione. Da quasi trent’anni era sposato con la presentatrice Maria De Filippi, con la quale ha un figlio, Gabriele, adottato nel 2004.

Per la nota conduttrice una perdita del genere è stato ovviamente un duro colpo da affrontare e per questo si è presa una pausa dal lavoro per circa una settimana. Il 4 marzo, alla fine, è di nuovo tornata in onda con C’è posta per te, storico programma di Canale 5 che conduce ormai da più di vent’anni. Le puntate sono registrate, ma Maria De Filippi ha voluto leggermente modificare i filmati per aggiungere un commento di gratitudine verso chi le ha mostrato affetto durante questi tristi giorni.

Per questo, la puntata si è aperta con un commovente messaggio, che è stato anche poi riportato dai social ufficiali.

Maria De Filippi, il commovente messaggio a C’è posta per te

Maria De Filippi ha aperto la puntata di C’è posta per te con queste parole: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Anche il noto cantante Tiziano Ferro ha partecipato alla trasmissione, dal momento che era l’ospite della serata del 4 marzo. Perciò, anche lui ha voluto dimostrare il suo affetto alla presentatrice con un dolce messaggio, che ha pubblicato tramite post su Instagram. “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno poteva immaginare quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte“.

La presentatrice e Maurizio Costanzo erano sposati da anni e rappresentavano una delle coppie più solide nel panorama della televisione italiana. La loro relazione all’inizio fu molto difficile e travagliata, dal momento che quando si conobbero nel 1990, lui era già sposato con un’altra collega, Marta Flavi. Inoltre, insieme, avevano superato tantissimi ostacoli e momenti difficili, come l’attentato di via Fauro del 1993.