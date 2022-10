Maria De Filippi, ha fatto la sua amante per anni: matrimonio distrutto con una telefonata

Maurizio Costanzo beccato con l’amante, il noto e amatissimo giornalista e conduttore è stato davvero colto in flagrante: quale è stata la reazione della moglie? Che cosa è successo poi? Il racconto dei fatti con tanto di reazioni ” a caldo”…

Per capirci qualcosa dobbiamo andare diversi anni a ritroso nel tempo e scavare – come si deve- nella vita sentimentale dell’uomo, ritornato da poco in Tv, con la nuova stagione del suo seguitissimo programma. Non tutti sanno- però- che prima di sposare la mitica Queen Mary, è stato sposato altre volte!

Ma chi sono state le sue prime mogli? La prima Lori Sammartino, la seconda Flaminia Morandi da cui ha avuto i due figli Saverio e Camilla e- infine -Marta Flavi che è stata la numero tre prima di Maria De Filippi. Proprio lei è stata la consorte che si è vista nella condizione di beccarlo al telefono con la sua amante che oggi è la donna con cui ha deciso di condividere il resto della sua vita e con cui ha adottato Gabriele. Ma scopriamo qualcosa di più di quella scoperta e di quel preciso accadimento che tanto sta incuriosendo gli italiani…

Il tradimento scoperto dalla moglie con una telefonata

Maurizio Costanzo beccato con l’amante, è questo quanto venuto a galla durante la lunga intervista di Maria De Filippi rilasciata a Domenica In, dal momento che- lo ribadiamo chiaramente al fine di non far nascere inutili e assi fastidiosi malintesi- l’amante in questione era proprio lei! Si tratta di un fatto avvenuto moltissimi anni fa, quando il giornalista e scrittore romano era ancora sposato con la splendida Marta Flavi, la sua terza moglie. “Successe in modo stupido, io l’ho chiamato, c’era lei sull’altra linea e ci ha sentito. Io sentii la voce di lei che diceva di mettere giù, che dovevano parlare”, ha svelato la Regina delle Reti Mediaset.

Oggi sono ancora felici insieme

I due legati da ben ventotto anni pare proprio che all’inizio, nonostante non si stessero molto simpatici, combinarono ” un bel guaio”! Sempre dalle parole della conduttrice di Canale Cinque, pare che a quella telefonata lei ha reagito riagganciando subito, per poi confessare ogni cosa il giorno dopo al socio di Costanzo, alla madre e ad una sua cara amica.

Insomma, davvero un inizio turbolento che però li ha fatti arrivare a quello che sono oggi, ovvero felici , innamorati e complici, nonché adorati genitori di Gabriele che oggi è diventato un bellissimo ragazzo e che collabora dietro le quinte con la sua celebre madre, tanto amata dagli italiani di ogni età.