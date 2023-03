C’è Posta per te, come si è aperta la prima puntata: il messaggio di Maria per Maurizio

Maria De Filippi è tornata in onda con “C’è posta per te” dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. La conduttrice, all’inizio della puntata, registrata prima della scomparsa di Costanzo, ha diramato un messaggio per il pubblico.

I programmi di Maria De Fillippi sono stati sospesi per lutto, in seguito alla scomparsa del marito della conduttrice, Maurizio Costanzo. Il ritorno in onda di Maria è avvenuto il 4 marzo, con una nuova puntata di “C’è posta per te” registrata prima del lutto. Dopo lo stop della scorsa settimana, Maria è tornata così per il suo pubblico.

Il ritorno di Maria sugli schermi è continuato poi domenica 5 marzo, con l’appuntamento pomeridiano di “Amici“, che si avvicina alla sua fase serale prevista per il 18 marzo, e lunedì 6 marzo, con il ritorno delle dame e dei cavalieri di “Uomini e Donne”. Gli spettatori sono stati molto vicini a Maria, dimostrandole affetto e partecipando al suo dolore tramite i social.

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” ha tenuto a specificare la De Filippi. La ripresa di “C’è posta per te” ha vantato la partecipazione di ospiti eccellenti: il cantante Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, protagonisti della serie del momento, “Mare fuori”, grande successo di Rai 1 e Rai Play e fenomeno cult.

Tiziano Ferro, prima della puntata, ha voluto far sentire alla De Filippi il suo appoggio, scrivendo un toccante messaggio su Instagram: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”.

“C’è posta per te”: dopo il lutto Maria De Filippi apre la puntata con un messaggio molto toccante

Maria ha poi voluto esprimere la sua riconoscenza al pubblico, che le ha dimostrato una potentissima vicinanza, e così, all’inizio del suo programma di punta, ha mandato in sovraimpressione un messaggio breve, ma denso di significato e di emozione. “C’è posta” è un programma registrato, ma Maria non poteva riprendere come se niente fosse accaduto.

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo.

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria“: queste le parole scelte dalla conduttrice per rivolgersi alle migliaia di persone che virtualmente hanno cercato di sostenerla.

Alla puntata di “Amici” di domenica ha partecipato poi Giorgia, compagna del maestro Emanuel Lo: anche la cantante, come Tiziano Ferro, ha voluto pubblicare una foto che la ritrae abbracciata a Maria, per dare un segnale di affetto e vicinanza in questo momento di profondo dolore.