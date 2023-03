Nina Moric riabbraccia il figlio Carlos dopo mesi

Nina Moric emozionata può riabbracciare suo figlio dopo mesi di assenza. N0n è facile per una madre allontanarsi dal proprio figlio, ma la situazione ingarbugliata in cui è precipitata Nina, ha generato diverse conseguenze.

La nota showgirl Nina Moric grazie ad un particolare evento ha potuto riabbracciare suo figlio dopo diversi mesi in cui non si erano più visti. Tante parole sono state dette, molte delle quali cosparse di una cattiveria tale da scioccare tutti. Chissà se adesso le cose si sono appianate tra i due?

L’episodio del furto della Moric

Nina Moric è una modella, showgirl croata, naturalizzata da molto tempo in Italia. Il suo nome viene spesso associato ai titoli dei rotocalchi in cui si parlava dello scandalo vallettopoli e del coinvolgimento dell’ex marito, Fabrizio Corona.

Nina e Fabrizio sono stati sposati per ben tredici anni e dal loro matrimonio è nato Carlos Maria Corona, con il quale ha sempre avuto un rapporto burrascoso. Per via del suo atteggiamento, per un periodo perse anche l’affido di suo figlio, riottenuto poi in seguito. Tra i due ci furono molti alti e bassi, per non parlare dei continui litigi e attacchi tra Nina e il suo ex Fabrizio.

Qualche tempo fa, Nina Moric fu accusata da Corona Senior e Corona Junior, di essere entrata nella loro casa e di aver sottratto una grossa somma di denaro. Furono giorni continui di “frecciate pungenti” sui social, dove un Carlos Maria distrutto aveva scritto: “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Ha preferito 50.000 euro all’amore per suo figlio. Ma io sono diventato grande, forte e ho le spalle larghe”.

I sette vizi capitali

Dopo anni di separazione, finalmente Nina Moric ha potuto riabbracciare suo Figlio Carlos Maria Corona, alla sua mostra d’arte. Nina è infatti una grande artista, i primi suoi quadri furono scelti e citati anche da Sgarbi in persona.

La sua mostra intitolata, I sette vizi capitali, ha permesso alla Moric di esternare i suoi sentimenti attraverso l’arte e attraverso i sette vizi capitali. Finalmente i rapporti tra mamma e figlio si sono appianati nuovamente e così una Nina orgogliosa ha potuto sfoggiare non solo i suoi quadri ma anche il suo unico bene. Come ha appunto anche lei dichiarato:

“Non potete immaginare che emozione sto provando. Lui è il mio capolavoro di vita, è quello intelligente. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme…”.