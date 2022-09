Maria De Filippi, tanti anni insieme a Costanzo e niente figli naturali: la verità più amara

La conduttrice Maria De Filippi e il giornalista Maurizio Costanzo sono sposati da tanti anni, ma non hanno figli naturali. Lei ha voluto raccontare un difficile episodio dietro questo fatto.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sposati dal 1995, ma la loro storia d’amore non è stata facile. Non tutti sanno, infatti, che quando si sono conobbero all’inizio degli anni ’90, lui era già sposato con la presentatrice televisiva Marta Flavi, all’epoca molto popolare. Per alcuni mesi, quindi, i due furono costretti a vedersi di nascosto e poterono sposarsi solo dopo il divorzio di lui.

Il loro amore dura da quasi trent’anni e oggi sono entrambi molto famosi nel mondo dei media. Lei è una delle conduttrici più importanti di Mediaset, dal momento che mantiene le redini di ben tre programmi di enorme successo, nonché storici: C’è posta per te, Amici e Uomini e donne. Tutti e tre vanno in onda da quasi vent’anni con regolarità.

Lui al momento ha ridotto la sua presenza davanti agli schermi televisivi, ma rimane il protagonista del Maurizio Costanzo Show e continua a lavorare come autore e produttore, nonché giornalista. Si tratta, insomma, di una coppia di grande successo, ma non sempre tutto è perfetto.

I due non hanno avuto figli naturali, ma ne hanno adottato uno nel 2004. La conduttrice ha voluto rivelare un difficile retroscena in proposito.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il difficile esame

Durante A raccontare comincia tu, Maria De Filippi ha parlato del processo di affido e adozione del figlio Gabriele Costanzo, che oggi ha circa 30 anni. La coppia lo ha preso in affido nel 2002, quando aveva solo dieci anni, e lo ha poi ufficialmente adottato nel 2004.

La stella della televisione ha uno splendido rapporto con il figlio e ha raccontato che adottarlo è stata la cosa più bella che abbia mai fatto. “Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere“.

Tuttavia, ha aggiunto che gli esami degli assistenti sociali furono particolarmente difficili da superare psicologicamente. “Fai fatica ad accettare di essere esaminata, perché non era più lui, ma l’assistente sociale a metterti in esame. Dopo dieci giorni, l’assistente sociale arriva per fargli delle domande e tu non puoi assistere, sei nell’altra stanza e friggi, perché tu non puoi avvisarlo prima“. Per fortuna oggi in famiglia c’è un rapporto meraviglioso.