Millie Bobby Brown, il bacio durante Enola Holmes 2 non è stato consensuale?

Millie Bobby Brown è finita al centro delle polemiche per un retroscena accaduto sul set di Enola Holmes 2. Non ci sarebbe stato consenso nel bacio scambiato con il collega Louis Partridge.

Solo poche ore fa Millie Bobby Brown si è ritrovata in una bufera mediatica dopo che un video è stato diffuso sui social. I fan, infatti, si sono immediatamente divisi e c’è chi sostiene che il bacio scambiato sul set di Enola Holmes 2 con l’attore Louis Partridge non sia stato voluto. Ma come sono andate esattamente le cose?

Enola Holmes 2 è uscito su Netflix a inizio novembre del 2022. Il film riprende le vicende del primo capitolo uscito nel 2020 e si focalizza, quindi, su Enola, la sorella minore – tratta dai romanzi di Nancy Springer – del celebre detective Sherlock Holmes. In entrambe le pellicole Milly Bobby Brown ha interpretato la protagonista, affiancata da Henry Cavill nel ruolo del fratello maggiore. Il film è uscito, è piaciuto… allora qual è il problema? Le polemiche sono arrivate dopo un TikTok postato dall’attrice di Stranger Things.

Questa volta c’è stata anche una storia d’amore e il ruolo del co-protagonista maschile è andato a Louis Partridge, che ha interpretato il Visconte Tewkesbury. I due si baciano, ma questo gesto non era previsto dal copione…

Millie Bobby Brown e Louis Partridge, il bacio rubato in Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown ha caricato un video su TikTok, dove ha raccontato com’è andata la scena di quel famoso bacio che, in teoria, non ci sarebbe neanche dovuto essere. Si è trattato, infatti, di una sua iniziativa: “Proprio mentre facevamo le prove, gli ho afferrato il viso e l’ho baciato e lui era tipo… È stato davvero tenero vedere Enola prendere l’iniziativa. E poi vedere una ragazza che fa la prima mossa è eccitante“.

Molti fan, però, non hanno reagito bene davanti alla confessione dell’artista e hanno insinuato che quel bacio non sia stato consensuale e che quindi non sia piaciuto a Louis Partridge. Una delle prime a contestare il gesto della giovane è stata proprio la coordinatrice dell’intimità Jessica Steinrock.

“Amo Millie Bobby Brown, ma questa non è la storia tenera che pensate. Sono sicura che lei e il suo partner di scena abbiano costruito un rapporto basato sulla fiducia, ma non dovremmo mai sorprendere nessuno durante una scena intima o uno scontro, mai. Perché alla fine, questo significa che lei non ha chiesto il consenso per quel bacio. E quando il tuo partner di scena ha una reazione di sorpresa dopo che lo hai baciato, significa che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui avrebbe dovuto”. Avete visto il video? Cosa ne pensate?