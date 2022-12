Pinocchio di Guillermo del Toro, Finn Wolfhard tra i doppiatori (VIDEO)

Il nuovo adattamento di Pinocchio firmato Guillermo del Toro è da poco uscito al cinema. Sapevate che tra i doppiatori c’è anche l’attore Finn Wolfhard?

Da pochi giorni è disponibile su Netflix Pinocchio di Guillermo del Toro. Il film si è subito fatto notare come uno degli adattamenti più originali del capolavoro di Carlo Collodi: non solo per la tecnica in stop-motion, ma anche per le tematiche affrontate. La pellicola, infatti, non è ambientata a fine ‘800 come il romanzo, bensì tra gli anni ’30 e ’40, ovvero in piena Seconda guerra mondiale. Tutto il film, quindi, non è solo la storia di un burattino che vuole rendere fiero suo padre, ma un vero inno alla libertà e al pacifismo. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima: qui puoi leggere la nostra recensione.

Nel cast originale compaiono attori e doppiatori molto famosi. Come si sa, infatti, le produzioni estere preferiscono affidare il doppiaggio non a doppiatori specializzati, bensì ad attori. Per esempio, Ewan McGregor presta la voce al Grillo parlante, David Bradley a Geppetto e Tilda Swinton allo spirito del bosco (in questa versione non c’è la fata turchina).

Sapevate, però, che a questo film ha collaborato anche Finn Wolfhard, stella di Stranger Things? Ha doppiato Lucignolo, che in questo adattamento non è un personaggio negativo e tentatore come l’originale, al contrario.

Pinocchio, Finn Wolfhard doppia Lucignolo

In Pinocchio di Guillermo del Toro, Lucignolo non è un ragazzino che vuole a tutti i costi andare nel Paese dei balocchi e alla fine si trasforma in un ciuco, ma un personaggio molto diverso. Si tratta, infatti, del figlio del podestà fascista (Ron Pearlman in originale), che desidererebbe compiacerlo, ma allo stesso tempo non sente di star combattendo una guerra giusta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)

Incontra Pinocchio per la prima volta nel paesino dove il burattino viene costruito e, in seguito, i due si ritrovano in una specie di campo di allenamento per giovanissimi soldati fascisti. Qui sviluppano una forte amicizia e si rendono conto di avere molte cose in comune. In italiano, il ragazzino è doppiato da Giulio Bartolomei, mentre in inglese si è aggiudicato il ruolo Finn Wolfard.

Per il celebre Mike di Stranger Things, questa non è la prima esperienza nel doppiaggio. Per esempio, nel 2019 ha doppiato Pugsley nel cartone animato La famiglia Addams (a proposito: avete visto Mercoledì?) e Player in tutte le stagioni di Carmen Sandiego.