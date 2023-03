The Great, annunciata la terza stagione: ecco la prima immagine

Finalmente è stata annunciata la terza stagione di The Great, con Elle Fanning e Nicholas Hoult. Ecco che cosa sappiamo.

Tra pochi mesi The Great tornerà con la terza stagione. La serie, iniziata nel 2020, ha avuto subito un grande successo e narra del matrimonio tra Pietro III di Russia e Caterina II di Russia. I due sono costretti a sposarsi per un matrimonio politico ma all’inizio le cose non vanno affatto bene perché sembrano incompatibili. Caterina vorrebbe suicidarsi, ma desiste quando scopre che in Russia, se il re muore, è la zarina a prendere il potere. Decide, quindi, di uccidere lo zar.

La serie racconta del rapporto tra i due monarchi, della loro travagliata storia d’amore e della guerra che combattono l’uno contro l’altra. Nicholas Hoult interpreta Pietro III, mentre Elle Fanning è Caterina II. Il pubblico ha dimostrato sin da subito un grande consenso per lo show, che presto è stato rinnovato per altre due stagioni.

Elle Fanning sono ormai due artisti molto noti nel mondo dello spettacolo. Lei – sorella di Dakota Fanning – si è fatta notare al cinema soprattutto con The Neon Demon – horror parodia del fashion system – e il sequel di Maleficent, nonché con numerose serie tv. Nicholas Hoult, invece, è stato particolarmente apprezzato per film come La favorita, X Men e The Menu, uscito al cinema pochi mesi fa.

The Great, la trama della terza stagione

La terza stagione di The Great uscirà ufficialmente il 12 maggio 2023 e sarà formata da dieci episodi. La seconda stagione si era conclusa con la Russia all’orlo della guerra con l’impero Ottomano, con l’accidentale uccisione di Joanna (Gillian Anderson) da parte di Pietro e il tentativo fallito di Caterina di uccidere finalmente il marito. Ecco una prima immagine dello show.

Come riportato da Hulu, la terza stagione si concentrerà sul tentativo di zar e zarina di salvare il proprio matrimonio dopo che lei ha imprigionato gli alleati di lui e lo ha quasi ucciso. Peter dovrà confrontarsi con il fantasma del padre defunto (Jason Isaacs) mentre Caterina proverà ad aumentare la sua popolarità al di fuori della Russia, per portare il progresso nell’impero.

Per ora non abbiamo altre informazioni sulla nuova stagione dello show, ma è probabile pensare che sarà avvincente come quelle precedenti. Ovviamente, la storia è parzialmente ispirata alle vite di Pietro III e Caterina II: ancora oggi Caterina II è ricordata come una delle più importanti sovrane illuminate della storia russa, tanto da essere soprannominata “La grande”.