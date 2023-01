James Corden: per poco non ha strappato il ruolo a Fraser in ‘The Whale’

James Corden ritorna a far parlare dei suoi provini come attore. Dopo la rivelazione sul provino per il personaggio di Sam de Il Signore degli Anelli, è la volta di The Whale.

Il regista Darren Aronovsky qualche settimana fa ha dichiarato che non è stato semplice trovare il protagonista perfetto per il suo Charlie del suo ultimo film The Whale. Poi, un giorno, ci fu un incontro speciale, quello tra Darren e Brendan Fraser: “Incontrarlo come un gentiluomo e percepire la sua presenza mi ha fatto pensare: questo ragazzo potrebbe farcela. Era solo una sensazione istintiva. Abbiamo fatto una lettura della sceneggiatura e da quel momento ho pensato: ok, abbiamo Charlie!”. Ma tra i vari Charlie che si sono proposti durante le audizioni, c’è stato anche il comico e conduttore tv James Corden, famoso per il suo programma The Late Late Show.

James Corden e Brendan Fraser

Brendan Fraser è ritornato sugli schermi dopo anni di silenzio assordante. Per il pubblico, infatti, questo film è stato interpretato come la pellicola del grande ritorno. Ma tutto questo, poteva non succedere, se James Corden avesse soffiato il personaggio di Charlie a Fraser.

James Corden non ha preso la parte…ma per pochissimo

James Corden ha una passione sfrenata per la recitazione e ormai è chiaro a tutti. Le sue audizioni ci fanno capire quanto il comico voglia sfondare nel mondo cinematografico e l’audizione per Charlie di The Whale ne è la prova schiacciante. Qualche settimana fa, in una intervista per Deadline, l’interprete ha detto che inizialmente, quando il regista era Tom Ford, lui era stato selezionato come papabile protagonista del film. Tom Ford ha rinunciato alla pellicola e al suo posto è stato sostituito da Clooney, che voleva un attore non noto. Quindi, Corden fu scartato. Poi, è arrivato Darren Aronofsky che ci ha messo solo 10 anni per selezionare l’attore perfetto, optano per Brendan Fraser. James ricorda bene il provino, ma forse era poco maturo per quella parte.

La critica ha già apprezzato Brendan Fraser in The Whale

L’attore, famosissimo per La Mummia è molto apprezzato dalla critica per il suo ultimo lavoro. Il film è stato recensito in modo positivo fin dalla Mostra del Cinema di Venezia, qualche mese fa. La prestazione di Brendan Fraser ha conquistato la critica.

Rumors dicono che il regista ha narrato ai microfoni quanto lo sviluppo del film sia stato complesso, dal punto di vista creativo, per una serie di motivazioni. Ma da quando la scelta del personaggio è stata su Fraser, tutto è andato per il verso giusto.