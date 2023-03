Diane Keaton, Kathy Bates e Alfre Woodard insieme per un nuovo film

Insieme per la prima volta le attrici Diane Keaton, Kathy Bates, Alfre Woodart e Castille Landon per un nuovo film comedy intitolato Summer Camp. Le attrici, amiche da tempo, parlando del progetto.

Le pluripremiate attrici Diane Keaton, Kathy Bates e Alfre Woodard insieme alla regista Castille Landon, fanno parte del cast tutto al femminile del nuovo film di quest’ultima: Summer Camp. La regista del film, che è conosciuta nell’industria cinematografica per aver diretto la celebre saga del film After, ha rivelato che le riprese del film verranno svolte nel North Carolina ad aprile e che avrà come oggetto la storia delle tre protagoniste, interpretate reciprocamente da Keaton, Bates e Woodard, Nora, Ginny e Mary, migliore amiche dall’infanzia che trascorrono le loro estati insieme al campeggio estivo (Summer Camp).

Le tre, inseparabili, con il passare degli anni vedranno il loro rapporto sfumare e le uscite insieme sempre più rade: così, non appena si presenta l’occasione per riunirsi tutte insieme per una rimpatriata estiva, Nora, Ginny e Mary colgono l’opportunità per rincontrarsi di nuovo e rivivere la loro infanzia, alcune a malincuore altre entusiaste. Ognuna con la propria vita, dovrà fare i conti con l’immagine che avevano le altre di sé e quella che avrebbe sperato se stessa tempo addietro, quando davanti ad un falò si fantasticava sul futuro.

Una cosa è certa: le tre protagoniste hanno bisogno l’una dell’altra e il campo estivo ricorda loro il motivo per cui, nonostante tutti questi anni, le loro vite non si sono mai separate totalmente.

Il commento della regista

Summer Camp è una produzione della Saks Picture Company. I produttori includono Alex Saks, Dori A. Rath e la stessa Keaton, Stephanie Heaton-Harris e Tyler W. Konney. Johnson è produttore esecutivo, con Mariela Villa, Nicholas Erickson ed Elayne Schmidt come co-produttori.

In merito al film, la regista e sceneggiatrice, Castille London si è espressa così parlando di come è nata la pellicola: “Alex, Dori e io volevamo sviluppare una commedia divertente e ad alta energia per Diane, che ci permettesse di vedere le donne che si apronon a nuove esperienze durante quelli che una volta erano considerati gli anni della pensione. Abbiamo avuto questa idea, l’abbiamo proposta a Diane, che l’ha adorata e si cisamo messi subito alla ricerca di attori leggendari che hanno sempre desiderato lavorare insieme”.

“Non potrei esserene più entusiasta. L’intesa sarà innegabile e non vedo l’ora di rivelare chi altro aprteciperà al nostro bizzarro campo estivo”.