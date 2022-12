Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme in Gigli, film flop del 2003?

La nota artista Jennifer Lopez vorrebbe tornare a recitare insieme all’attore Ben Affleck nel sequel di Gigli, pellicola di vent’anni fa che non ebbe successo.

Jennifer Lopez continua a far parlare di sé e della sua vita lavorativa. Oltre a essere una cantante e un’imprenditrice di enorme successo, è anche una delle attrici più note di Hollywood. Nel corso degli anni, ha recitato in moltissimi film: la maggior parte ha ottenuto delle buone recensioni dalla critica e dal pubblico, ma ce n’è uno che proprio all’epoca non è piaciuto. L’attrice non si è mai perdonata questo flop e vorrebbe dare alla pellicola una seconda possibilità.

Stiamo parlando di Amore estremo – Tough Love, una commedia che in italiano è conosciuta anche come Gigli. Si tratta di un film romantico, in cui recitò in coppia a Ben Affleck, nel 2003, praticamente vent’anni fa. All’epoca fu un vero e proprio insuccesso, tanto che la pellicola si aggiudicò il Razzie Award come “Il peggior film realizzato“. Vinse anche altri premi poco lusinghieri: il regista Martin Brest fu riconosciuto come “Peggior regista e peggior sceneggiatore” e i protagonisti non solo come “Peggior coppia“, ma anche “Peggiori personaggi singoli“.

Insomma, un vero e proprio disastro. Ultimamente JLo sta ripensando al passato e agli errori che ha commesso durante la sua lunga carriera e ha ammesso che le piacerebbe girare un sequel di questo film così tristemente noto.

Jennifer Lopez, torna nel sequel di Gigli con Ben Affleck e Matt Damon?

Durante un’intervista a Vogue, Jennifer Lopez ha confessato che vorrebbe dare una seconda chance a Gigli, e che quindi le piacerebbe tornare sul set e girare un sequel a esattamente vent’anni dall’uscita del film originario. Per questo progetto coinvolgerebbe di nuovo il marito Ben Affleck, che in questo periodo sta avviando una propria casa di produzione insieme al collega e amico di lunga data Matt Damon.

Durante l’intervista, tuttavia, la stella del cinema non si è lasciata andare a molti dettagli su questa nuova idea. Innanzitutto, dovrebbe trattarsi di un sequel, ma non è chiaro come sarà realizzato, dal momento che la trama del primo titolo era piuttosto semplice. La pellicola di vent’anni fa era incentrata su Ricky (Jennifer Lopez) e Larry (Ben Affleck).

Interpretavano due protagonisti decisamente complicati: lei era una killer professionista e lui il suo aiutante. I due si innamoravano durante una missione, ovvero durante il rapimento del fratello di un giudice che indagava su un boss locale. Bisognerà aspettare per conoscere altri particolari sul sequel.