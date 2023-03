Brendan Fraser su La Mummia: “Ho rischiato di morire”

Brendan Fraser ha svelato uno spiacevole episodio capitatogli sul set de La Mummia.

L’aneddoto rivelato dall’attore tornato alla ribalta con The Whale.

Nel mondo del cinema si assiste spesso e volentieri a ritorni di film le cui saghe sembravano soltanto all’apparenza concluse. In giorni caratterizzati dalla notizia relativa allo sviluppo di future pellicole sull’universo de Il Signore degli Anelli, si parla anche di un possibile nuovo film de La Mummia.

La trilogia, grazie anche e soprattutto al primo storico film omonimo del 1999 diretto da Stephen Sommers, ha conquistato forse anche un po’ a sorpresa tantissimi spettatori, diventando nel corso degli anni un vero e proprio cult che fa sempre piacere riguardare. Il primo capitolo è stato poi seguito da La Mummia – Il Ritorno del 2001 e da La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone del 2008.

L’ipotesi di un quarto film a distanza di ben quindici anni dall’ultimo è stata avallata di recente anche dall’attore protagonista delle prime tre pellicole. Si sta parlando ovviamente di Brendan Fraser, che è tornato a parlare dei tempi in cui era impegnato con la trilogia svelando un poco felice episodio capitatogli sul set.

La Mummia: le parole di Brendan Fraser

Nei panni del personaggio di Rick O’Connell, Brendan Fraser è costretto ad affrontare all’interno de La Mummia un antico e terribile potere. Come svelato però proprio dal diretto interessato, l’attore statunitense classe 1968 ha rischiato sul serio la propria vita nel corso delle riprese del film e per girare una scena in particolare.

Ospite al The Kelly Clarkson Show, Fraser ha raccontato lo sfortunato aneddoto: “Mi stavo per strangolare per sbaglio. C’è questa scena dell’impiccagione. Ero sulle dita dei piedi proprio così con la corda, ci è mancato poco. Stephen a quel punto mi corre incontro dicendomi che quella non sembrava affatto la scena del mio soffocamento“.

Fraser ha poi proseguito: “La camera si è fatta avanti e io mi sono messo sulle dita dei piedi. Il ragazzo che teneva la corda sopra di me l’ha tirata un po’ troppo in alto. Lui tirava su e io cercavo di andare giù. In quel momento il mondo era come sottosopra, e io non sentivo altro che ghiaia tra i miei denti“.

Fraser ha narrato di come a quel punto tutto il cast fosse rimasto in silenzio, con il coordinatore intento a cercare di risvegliarlo. Appena ripresosi, l’attore si sentì rivolgere queste parole: “Congratulazioni, sei anche tu nel club. La stessa cosa è successa a Mel Gibson per Braveheart“.

La possibilità di un nuovo film de La Mummia

Oltre ai tre noti film, il franchise de La Mummia è stato arricchito negli anni non solo da diversi spin-off relativi a Il Re Scorpione ma anche dal reboot omonimo del 2017 diretto da Alex Kurtzman e con Tom Cruise nel ruolo del protagonista.

Brendan Fraser, solo qualche settimana fa, si è detto più che aperto alla possibilità di prendere parte ad un eventuale quarto film. L’attore ha conquistato tutti di recente grazie al proprio ruolo in The Whale, film di Darren Aronofsky uscito da pochi giorni nelle sale italiane e valsogli la candidatura al premio di migliore attore protagonista ai prossimi Premi Oscar. Una vera e propria nuova svolta per la propria carriera, che potrebbe portare ad un suo ritorno nei panni dell’avventuriero Rick O’Connell.