Perché Ghostface usa la pistola in Scream VI

Scream VI arriverà nelle sale il prossimo marzo. Tra le novità del nuovo film, non c’è solo l’ambientazione a New York, ma anche la nuova arma: Ghostface non userà solo il classico pugnale, ma anche una pistola.

Il 10 marzo 2023 uscirà al cinema Scream VI, attesissimo nuovo capitolo dell’iconica saga horror iniziata nel 1996. Questo sesto film porterà grandi novità, tra cui l’ambientazione, i personaggi e alcune scelte di trama. Il trailer è online da alcuni giorni e uno dei primi dettagli che salta all’occhio è la scelta dell’arma: qui Ghostface, infatti, ne userà due, il pugnale e la pistola.

Tra le novità introdotte, c’è l’ambientazione. Per la prima volta le vicende non si svolgeranno nell’immaginaria cittadina di Woodsboro dove è iniziato tutto, bensì nella gigantesca New York. In più, nel cast c’è una grande mancanza: questo è l’unico film in cui non compare Neve Campbell, che ha sempre interpretato la storica final girl, Sidney Prescott. L’attrice, infatti, ha lasciato la serie a causa di un compenso economico troppo basso. Neanche David Arquette ci sarà, dal momento che Linus è stato ucciso nel quinto film.

In molti si sono chiesti come mai tutte queste novità per Scream, e i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno risposto sulla scelta della pistola.

Scream VI, perché Ghostface ha anche la pistola

Nel trailer di Scream VI si vede Ghostface inseguire con il solito coltello le sorelle Sam (Melissa Barrera) e Tara (Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì) in un minimarket, dove qui si impadronisce di una pistola, che continuerà a usare per tutto il film. Riguardo a questa scelta, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno spiegato tutto a SFX Magazine.

“Non vogliamo che sia ‘tranquillo’. Non vogliamo che sia noioso. Vogliamo che sia divertente e faccia alzare le sopracciglia. Quando abbiamo sentito ‘Ghostface è a New York e ha una pistola’ è stato tipo: ‘Cosa?!’. I due sentimenti ‘Cosa stiamo facendo?’ e ‘Dobbiamo farlo’ spesso si legano insieme e questo ne è un esempio. Ci sono un sacco di momenti divertenti e classici di Ghostface, ma non di Ghostface che commette errori“.

Questo, infatti, sarà un Ghostface meno parodistico, che non esita e che non commette i classici errori dei film precedenti: non intende farsi fuggire nessuno. Anche per questo, quindi, ha una pistola: semplicemente per avere più possibilità realistiche di successo ed eliminare tutti i personaggi, in primis le sorelle Carpenter. “Abbiamo voluto inserire il personaggio ancora di più nel mondo reale“: ha dichiarato Gillett.