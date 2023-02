Morto Chuck Jackson, il cantante aveva 85 anni

Morto il noto cantante degli anni ’60, Chuck Jackson, aveva 85 anni. Parole di cordoglio da una delle sue migliori amiche, è stato uno shock per tutti.

I grandi della musica degli anni passati, purtroppo ci stanno lasciando via via con il protrarsi dell’età e il passare degli anni. Anche se dovremo dirgli addio, la loro musica e il loro ricordo rimarranno sempre presenti negli annali della musica. È di poco fa la notizia che il grande cantante degli anni ’60, Chuck Jackson è morto il 16 febbraio in Georgia a soli 85 anni. Una delle sue migliori amiche ha “il cuore a pezzi” per la notizia e condivide con il Mondo, queste dolci parole.

La “vita musicale” del noto cantante

Chuck Jackson è stato un grande cantante R&B degli anni ’60, rimasto più volte all’interno della classifica, con brani ancora oggi molto famosi. Diverse sue canzoni sono state riadattate in seguito dal grande Elvis, per non parlare di Ronnie Milsap e altri ancora, ottenendo un notevole successo. Tra i suoi vari brani più celebri ricordiamo, Any Day Now, Something You Got, Beg Me, If I Let Myself Go (in duetto con la cantante Dionne Warwick) e così via.

Jackson è rimasto nelle classifiche pop con i suoi brani fino al 1968, nonostante ciò ha sempre continuato a lavorare fino al 1997, pubblicando diversi brani di notevole interesse, soprattutto nel campo dell’R&B. Molti suoi brani li ha cantanti insieme alla sua partner di etichetta, Wand Maxine Brown.

Chuck Jackson è stato sposato due volte e ha avuto due figli; inoltre nel 1992 ha ricevuto il premio Pioneer Award dalla Rhythm and Blues Foundation.

Le dolci parole di Dionne

Il cantante R&B famoso soprattutto negli anni Sessanta, Chuck Jackson, è morto il 16 febbraio all’età di 85 anni in Georgia. A confermarlo è stato Ady Croasdell della Kent Records del Regno Unito, il quale non ha fornito nessun’altra comunicazione in merito.

Jackson era seguito da molti, ma a soffrire maggiormente per la sua perdita è stata una delle sue migliori amiche, la grande Dionne Warwick, la quale non ha bisogno di presentazioni. Con queste dolci parole ha detto addio al suo amico:

“Un’altra angoscia è arrivata sulla mia strada. Chuck Jackson ha fatto la sua transizione. Era il mio compagno di etichetta alla Scepter Records ed era come un fratello maggiore per me. Mi mancheranno davvero le sue chiamate quotidiane che mi controllano e la sua meravigliosa voce. Riposa nella pace celeste, mio caro amico”.