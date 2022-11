Chi è Jenna Ortega, la nuova Mercoledì Addams

Il regista Tim Burton ha prodotto per Netflix la serie Mercoledì, online dal 23 novembre. A interpretare la protagonista c’è la giovanissima Jenna Ortega: qualche informazione su di lei.

Dal 23 novembre c’è su Netflix una nuova serie, Mercoledì. Si tratta di un nuovo adattamento de La famiglia Addams, che vede come protagonista assoluta la figlia maggiore di Gomez e Morticia. La serie è un giallo investigativo, Mercoledì è un’adolescente e indaga su vari omicidi e misteri che coinvolgono la città. In questo show, quindi, Mercoledì non abita segregata nel maniero della famiglia, ma vive in una scuola e condivide la stanza con un’altra ragazza.

Per interpretare il ruolo principale è stata scelta Jenna Ortega, classe 2002, che ha già collezionato una certa esperienza sul set, apparendo in numerosi film per il cinema e altre serie tv. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato di avere un grande talento e promette di diventare una delle attrici più famose di Hollywood. Ha già dichiarato che la sua sarà una Mercoledì diversa, con più sfaccettature: “In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie è al centro dell’azione. Abbiamo l’opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale”.

Ma chi è Jenna Ortega? Ecco qualche informazione sulla giovane attrice.

Jenna Ortega, da CSI a Mercoledì

Jenna Ortega si è avvicinata alla recitazione molto presto e ha cominciato a partecipare ai primi provini quando aveva solo otto anni. Ha iniziato con piccoli ruoli in serie come CSI New York e Il tempo della nostra vita tra il 2012 e il 2013. Nel frattempo, è arrivata anche al cinema, come la figlia del vicepresidente in Iron Man 3.

Nel 2014 ha recitato regolarmente in Rake con il ruolo di Zoe Leon e ha interpretato Jane da bambina in Jane the Virgin per circa trenta episodi. Ha raggiunto la fama nel 2016 con la sitcom di Disney Channel Harley in mezzo, dove ha avuto il ruolo della protagonista, Harley Diaz. Questa interpretazione le ha fatto vincere numerosi premi e riconoscimenti e nel 2019 ha doppiato la principessa Isabel nella serie animata Elena di Avalor.

Il 2019 è stato un anno molto importante per lei a livello lavorativo: ha recitato in You, la famosa serie thriller con Pen Badgley e nel film horror The babysitter 2. Tuttavia, i più grandi successi sono arrivati proprio nel 2022: ha recitato nell’ultimo capitolo della storica saga di Scream e, ovviamente, nella serie tv Mercoledì.