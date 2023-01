Scream 6: Neve Campbell non ci sarà, Jenna Ortega sì

Tra pochi mesi il nuovo capitolo della saga di Scream arriverà al cinema. Che cosa sappiamo su trama e cast?

Senza dubbio, quella di Scream è una delle saghe horror più famose di sempre. Iniziata nel 1996 da Wes Craven e Kevin Williamson, ha avuto subito un enorme successo, tanto che presto è diventato un franchise ben riconoscibile, grazie all’iconica maschera dell’assassino, Ghostface, che cambia in ogni film. Il 10 marzo arriverà al cinema il nuovissimo capitolo, Scream 6.

Personaggio ricorrente in tutti i film è Sidney Prescott (sempre interpretata da Neve Campbell) che deve affrontare l’assassino di turno, che cerca di uccidere lei e le persone che le stanno accanto. Altri due iconici personaggi sono lo sceriffo Linus Riley e la giornalista Gale Weathers, interpretati da David Arquette e Courteney Cox, indimenticabile Monica di Friends. Questa volta, però, non ci saranno tutti e tre: né Neve Campbell né David Arquette parteciperanno. Lo sceriffo, infatti, è morto nel capitolo precedente, mentre l’attrice ha detto addio alla saga a causa di alcune dispute economiche.

Per il sesto film tornerà Hayden Panettiere, che aveva interpretato Kirby Reed nel quarto capitolo e che quindi sarebbe sopravvissuta dopo l’accoltellamento. Ci saranno, inoltre, molti attori del quinto film, tra cui Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown e Jenna Ortega, che negli ultimi mesi è diventata famosissima grazie al ruolo di protagonista in Mercoledì.

Scream 6, la nuova locandina del film

Il sesto film di Scream è previsto al cinema per il 10 marzo 2023. La trama sarà la classica del franchise e sarà direttamente collegata al quinto capitolo, uscito nel 2022. Dopo essere sopravvissuti a Ghostface, le sorelle Tara (Jenna Ortega) e Sam (Melissa Barrera) decidono di lasciare per sempre Woodsboro e trasferirsi a New York. Le seguono anche i gemelli Chad (Mason Gooding) e Mindy (Jasmin Savoy Brown), ma presto i ragazzi si rendono conto che fuggire non è sufficiente per sbarazzarsi dell’incubo.

Nelle ultime ore la Paramount Pictures ha rilasciato la locandina del nuovo film, che è senza dubbio molto originale. Dato che questa pellicola sarà ambientata a New York, si è deciso di ricreare il disegno della maschera di Ghostface collegando tra di loro le linee colorate del sistema metropolitano della città. Ogni fermata corrisponde a un personaggio della saga.

Per ora non ci sono altre informazioni sul nuovo capitolo, ma speriamo che sarà entusiasmante come tutti gli altri della serie anche senza alcuni dei personaggi storici. Riusciranno i personaggi a salvarsi dal serial killer anche questa volta?