Scream 6: cosa ci svela il trailer del film con Jenny Ortega

Scream 6. Ecco il nuovo trailer italiano del sequel con Jenna Ortega. Data di uscita e anticipazioni.

Torna al cinema il nuovo remake della saga di Scream: il sesto capitolo di Matthew Bettinelli- Olpin e Tyler Gillett uscirà in Italia a marzo di quest’anno. Nel nuovo film vedremo anche l’attrice Jenna Ortega che, grazie al successo della serie tv Mercoledì di cui ha recitato nel ruolo com protagonista, è riuscita a farsi scegliere anche per la saga horror più famosa al mondo.

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i sopravvissuti si trasferiscono a New York dove però sbarca anche un nuovo Ghostface scatenando il caos e rievocando i bei tempi di Jason in vacanza a Manhattan. La particolarità di questo film della saga è che, rispetto ai suoi predecursori, Scream 6 non è più ambientato in spazi chiusi, come ad esempio le case dove si consumavano gli omicidi ma bensì si svolgerà per tutta la città: il nuovo Ghostface giocherà a nascondino con i nuovi protagonisti, alzando l’asticella della tensione all’interno del film.

Il film ufficialmente uscirà il 9 marzo 2023 e sarà distribuito da Eagle Pictures. Nel cast anche Courtney Cox, Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Melissa Barbera, Dermot Mulroney e Samara Weaving.

Trama e curiosità sul nuovo sequel di Scream.

Il cast del film promette molto bene: abbiamo Hayden Panettiere e Cournetey Cox che tornano dai loro ruoli rispettivamente di Kirby Reeds e Gale Weathers. Insieme a loro anche Jack Champion, Henry czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

La trama del film invece si rinnova e recita così: “Questa continuazione segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter e i gemelli Chad e Mindy Meeks che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer”.

A quanto pare l’attrice protagonista Courney Cox è stato il primo membro del cast a firmare per tornare nei panni del suo personaggio, Gale Weathers e il film ha avuto via libera il febbraio dell’anno scorso, nel 2022, subito dopo l’uscita del quinto capitolo della saga. Neve Campbell invece ha dichiarato che non avrebbe ripreso a far parte della produzione dopo aver recitato nei cinque precedenti.

La dichiarazione di Campbell recitava: “Come donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per consacrare la mia bravuta, soprattutto in Scream. Ho sentito che l’offerta che mi era stata presentata non corrispondeva al valore che ho apportato al franchise. E’ stata una decisione difficile e a tutti i fan mando il mio saluto. Vi voglio bene”.