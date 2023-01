Scream 6, il trailer svela alcuni dettagli sulla maschera di Ghostface

Il trailer di Scream 6 è appena stato rilasciato e i fan hanno subito notato alcuni dettagli. In particolare, sulla maschera di Ghostface, che appare leggermente diversa dal solito.

Da alcuni mesi è stato confermato il sesto capitolo di Scream. Si tratta senza dubbio di una delle saghe horror più famose e longeve al mondo, insieme, per esempio, a quella della casa infestata di Amityville.

Il primo film è uscito al cinema nel 1996 e da allora tutti i capitoli hanno avuto un buon successo. Solo poche ore fa, la casa di produzione ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale: la maschera di Ghostface risulta leggermente diversa e molto più spaventosa.

Il film uscirà il prossimo 10 marzo, ma ha già fatto discutere molto. Innanzitutto, sarà un sequel diretto del quinto, e quindi si focalizzerà sugli stessi protagonisti: Samantha, Tara, e i gemelli Mindy e Chad. I ragazzi sono riusciti a sfuggire alla morte e cercando di iniziare una nuova vita trasferendosi a New York. Presto, però, si renderanno conto che scappare a tanti chilometri di distanza non è servito.

Ritornano gli stessi personaggi e, quindi, anche gli stessi attori: spunta tra tutti Jenna Ortega, che durante il 2022 è diventata famosissima grazie al ruolo di protagonista in Mercoledì, serie di Tim Burton.

Scream 6, le novità del nuovo film horror

Scream 6, tuttavia, ha fatto molto discutere per un enorme cambiamento: la protagonista assoluta della saga, Neve Campbell (iconica Sidney Prescott), questa volta non ci sarà. L’attrice, infatti, non ha raggiunto un accordo economico con i produttori. Tornerà, invece, come negli ultimi ventisette anni, Courteney Cox, nel ruolo della scrittrice Gale Weathers. A grande sorpresa, tornerà anche Hayden Panettiere, che aveva interpretato Kirby nel quarto capitolo.

Queste, però, non solo le uniche novità. Un’altra novità deriva dallo stile di Ghostface, che questa volta – come si può vedere dal trailer – appare leggermente diverso dal solito e molto più “spettrale“. Il suo personaggio, infatti, si era sempre contraddistinto per utilizzare una maschera bianca molto semplice, di plastica, parodia dell’Urlo di Munch.

In questo film, invece, la maschera sembra quasi un teschio. Si possono vedere, infatti, alcuni dettagli, come delle specie di crepe intorno a tutta la maschera, non più bianca come al solito, ma molto più sporca. Il resto del costume, invece, appare uguale al solito: lungo e nero. Dai pochi minuti di trailer, inoltre, si può concludere che questo Ghostface sarà molto più spietato e avventato del solito: non esiterà, infatti, a fare irruzione in un supermercato aperto e frequentato, nel tentativo di uccidere le due ragazze.