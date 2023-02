Scoop: un film Netflix sul legame tra il principe Andrea e Jeffrey Epstein

Tra alcuni mesi uscirà su Netflix Scoop, nuovo film che racconterà del rapporto tra il principe Andrea – fratello minore di re Carlo III – e Jeffrey Epstein, finanziere americano arrestato per sfruttamento alla prostituzione.

Netflix ha in programma un nuovo film, che tratterà di una tematica molto scottante per la famiglia reale inglese. Niente Harry e Meghan per questa volta, ma il protagonista sarà il principe Andrea, fratello minore di re Carlo III e terzo figlio dei defunti ex sovrani, la regina Elisabetta II e il principe Filippo.

La popolarità del principe è crollata alcuni anni fa, quando è stato coinvolto in uno scandalo su un traffico di prostituzione insieme al finanziere Jeffrey Epstein. Il nuovo film parlerà proprio di questa vicenda scabrosa e dell’amicizia tra i due uomini.

Le riprese di Scoop sono già iniziate e ancora non c’è una data ufficiale dell’uscita del film. Si sa, però, che si incentrerà sulla lavorazione della famosissima intervista che il principe rilasciò per la BBC – anche Lady Diana e il principe Harry rilasciarono sempre per la BBC delle interviste scandalose. L’intervista andò in onda per il programma Newsnight nel 2019.

Cosa sappiamo del cast? Rufus Sewell interpreterà il principe Andrea, mentre Gillian Anderson sarà Emily Maitlis, la giornalista che condusse l’intervista. Ma non è finita qui.

Scoop, l’intervista del principe Andrea diventa un film

Scoop sembra già una pellicola molto interessante, dal momento che racconterà della famosa intervista e della sua lavorazione che il principe Andrea tenne per Newsnight pochi anni fa. Il film si basa sul libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews, scritto da Sam McAlister nel 2022 per Simon & Schuster e che racconta proprio le interviste più scabrose rilasciate dai personaggi famosi per la rete televisiva. In Italia non è ancora stato tradotto.

Il cast, oltre a Rufus Sewell e Gillian Anderson, comprende anche Keeley Hawes nei panni di Amanda Thirsk, ex segretaria del principe e Billie Piper, che interpreta proprio Sam McAlister, produttrice di Newsnight e che si occupò di organizzare l’intera intervista. Il film sarà diretto da Philip Martin, regista di The Crown.

Il regista è entusiasta del progetto. Per Deadline ha dichiarato: “Sono entusiasta di dirigere questo film per Netflix e – insieme a un cast straordinario – di poter portare il reportage rivelatore di Sam McAlister sullo schermo. […] Voglio immergere lo spettatore nella sequenza di eventi mozzafiato che condusse all’intervista con il Principe Andrea, per raccontare la storia di una ricerca di risposte, in un mondo di speculazioni e ricostruzioni inconsistenti.”