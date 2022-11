Harry e Meghan, qualcosa non va: tensione sulla serie tv targata Netflix

Harry e Meghan starebbero avendo problemi con la serie tv di Netflix incentrata su di loro: chieste alla casa di produzione delle modifiche, per cui l’uscita potrebbe subire dei ritardi.

Problemi tra Harry e Meghan e la casa di produzione Netflix. Quest’ultima sta realizzando in questo periodo una docuserie sulla famosa coppia, che però starebbe polemizzando per alcuni contenuti mostrati all’interno della serie tv.

Secondo quanto riferito da alcuni addetti ai lavori, il duca e la duchessa di Sussex starebbero spingendo con decisione per convincere Netflix a cambiare alcune parti della serie tv che non sarebbero andate tanto giù ai diretti interessati.

A Netflix dunque la scelta tra l’opposizione alla richiesta della coppia o al contrario la decisione di rimandare l’uscita della serie in modo così da poter apportare al prodotto le modifiche così tanto richieste.

Le richieste di Harry e Meghan per la loro serie tv

La famosissima coppia è probabilmente preoccupata per le rivelazioni che potrebbero fuoriuscire all’interno della serie, soprattutto per ciò che potrebbe essere detto in merito a re Carlo III e alla consorte Camilla.

Queste le dichiarazioni al riguardo di una fonte interna alla produzione: “Harry e Meghan sono nel panico, ma la storia è la loro ovvero quella uscita fuori dalla loro stessa bocca“.

Il progetto della serie tv su Harry e Meghan, che vivono attualmente in California con i figli Archie e Lilibet, fa parte dell’investimento di cento milioni di dollari di questi ultimi con la casa di produzione Archewell Productions. Ora, le modifiche desiderate potrebbero far slittare l’uscita della serie alla fine del 2023.

Le questioni sulla biografia di Harry

La richiesta da parte di Harry di far cambiare almeno in parte i contenuti della serie a lui dedicata riguarderebbe in gran parte anche la sua biografia, che è stata sottoscritta con la casa editrice Penguin.

Un’ipotesi è che il principe stia cercando toni più concilianti nei confronti del resto della famiglia reale, con la paura di Harry per la possibile indelicatezza di alcuni temi che ha indirizzato quest’ultimo verso una richiesta di parziale riscrittura.

Infine il discorso relativo alla storia d’amore tra i due protagonisti, indicata dalla stessa Meghan come uno dei tempi portanti della docuserie. La stessa duchessa, nel corso di una recente intervista a The Cut, ha però dichiarato di non sentirsi prontissima a condividere col pubblico questa parte della sua vita nonostante l’accordo da 100 milioni di dollari sottoscritto con Netflix nel 2020.