The Order: il nuovo thriller poliziesco con Jude Law e Nicholas Hoult

Nuovo thriller-poliziesco in arrivo, si chiamerà The Order e i protagonisti saranno i bravissimi Jude Law e Nicholas Hoult. La trama promette un film veramente adrenalinico, “provare per credere”.

Ci sono degli attori che più passa il tempo e più diventano affascinanti, non ti stancheresti mai di vedere i loro film, anche con quelle rughette in più, non cambieresti mai canale.

Il contraccolpo lo si avverte quando sai che presto uscirà un nuovo film con protagonista quel “bronzo di Riace” di Jude Law. Anche se ha raggiunto la cifra tonda di 50 anni, la sua bellezza con l’avanzare degli anni non diminuisce, ma si accentua. Ecco perché tutte noi non vediamo l’ora di vedere il prossimo thriller poliziesco, The Order, con protagonista Jude e Nicholas Hoult.

Cosa sappiamo dei due protagonisti?

Per chi non li conoscesse, Jude Law e Nicholas Hoult sono due attori di grande successo, famosi per aver interpretato pellicole di un certo spessore. Jude Law, beh non ha bisogno di troppe presentazioni, non è solo un sex symbol, ma è un attore di talento che ha iniziato a deliziarci con la sua presenza dagli anni ’90. Ha vinto diversi premi, ta cui diverse candidature agli Oscar per le sue perfette interpretazioni. Lo ricordiamo in film quali, Il talento di Mr. Ripley, Sherlock Holmes, Parnassus, Repo Men, L’amore non va in vacanza e così via.

Nicholas Hoult invece è un attore britannico, nato nel 1989, il quale ha iniziato a recitare da giovanissimo, a 6 anni, nel film Relazioni intime. Ottenne notorietà con il personaggio di Marcus in About a Boy a fianco di Hugh Grant. Da qui in poi la strada per Nicholas fu tutta in discesa, in quanto prese parte alla serie tv Skins, al franchise degli X-Men fino ad arrivare al suo ultimo lavoro, il film Renfield, uscito da pochi giorni al cinema a fianco del grande Nicolas Cage.

The Silent Brotherhood porteranno scompiglio in The Order

The Order è il nuovo thriller poliziesco di Justin Kurzel, basato sul romanzo The Silent Brotherhood di Kevin Flynn e Gary Gerhardt. Da poche ore è stato confermato su Deadline che Jude Law e Nicholas Hoult hanno firmato per i ruoli da protagonista nel film.

Già dalla sinossi ufficiale si capisce che The Order sarà un mix di adrenalina e suspence: “Nel 1983, una serie di rapine in banca sempre più violente, operazioni di contraffazione e furti di auto blindate ha spaventato le comunità in tutto il nord-ovest del Pacifico.

Mentre sconcertati agenti delle forze dell’ordine si affrettavano a cercare risposte, un agente solitario dell’FBI, di stanza nella sonnolenta e pittoresca cittadina di Coeur d’Alene, Idaho, arrivò a credere che i crimini non fossero opera di criminali tradizionali motivati ​​finanziariamente, ma di un gruppo di pericolosi terroristi interni, ispirati da un leader radicale e carismatico, che tramano una guerra devastante contro il governo federale degli Stati Uniti”.

The Order sarà prodotto da Jude Law stessa attraverso la sua casa di produzione Riff Raff Entertainment e da Bryan Haas per Chasing Epic Pictures.