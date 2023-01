Mercoledì: “le disgrazie continuano”. Arriva la conferma della seconda stagione

Non ce n’è per nessuno:è un fenomeno sotto ogni aspetto. Culturale, musicale, cinematografico. La prima stagione , arrivata soli due mesi fa, si è piazzata subito come successo planetario in pochi giorni su Netflix (e continua ad esserlo, a distanza di due mesi). Al giorno d’oggi è seconda nella classifica dei prodotti popolari in lingua inglesi: un totale divisualizzate in quasi un mese di programmazione. Era quasi scontato il ritorno della ragazza della famiglia Addams più famosa al mondo con la seconda stagione, ma la notizia non era stata ancora confermata e ufficializzata.