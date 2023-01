Polite Society: il trailer della commedia sulle arti marziali

Polite Society: arriva il trailer della commedia d’azione sulla studentessa Ria Khan, adolescente amante delle arti marziali. Ecco cosa sappiamo.

La commedia inglese, tanto attesa, verrà presentata al Sundance, la famosa manifestazione statunitense dedicata al cinema indipendente, svolta in dell’America Occidentale, nello Stato dell’Utah. La pellicola, ambientata a Londra, narra la storia di Ria Khan, una studentessa dal carattere spigoloso ed estroverso che sogna di essere una stuntwoman di fama internazionale. Guarda il trailer:

L’esordio di Nina Manzoor come regista

Esordio per Nina Manzoor nelle vesti di regista. Autrice e regista televisiva inglese, Nina è celebre per aver diretto la regia di due episodi di Doctor Who e per aver creato la commedia We Are Lady Parts, per la quale ha vinto il premio Rose d’Or Emerging Talent Award nell’edizione del 2021. We are Lady Parts, è una sitcom diventata subito un cult in Gran Bretagna: sei episodi da quasi 30 minuti narrano la storia di una band punk della Londra degli anni 70, composta da quasi tutte donne musulmane.

Una serie provocatoria, audace e forte che parla di cinque donne ma anche di amicizia, di radici tradizionali diverse, di musica, di pregiudizi, di diversità culturale, di relazioni in una quotidianità a volte complessa. Una sitcom in cui tante donne si sono riconosciute, una serie che fa sorridere, ma anche tanto riflettere. Tornando a Polite Society, la regista pensava alla commedia d’azione da ben oltre 10 anni, quando, una sera, scrisse la prima bozza della sceneggiatura. Sono passati anni però prima che la Manzoor trovasse gli attori perfetti per interpretare i suoi personaggi e le loro vite guidate dall’avventura.

Di cosa parla Polite Society

La pellicola parla di Ria, adolescente inglese di origine pakistana, ossessionata di di arti marziali. Nella sua vita sogna di essere una famosa stuntwoman. Ria è osteggiata dalla sua famiglia, ma ha la assoluta complicità in sua sorella maggiore Lena.

La stessa Lena attraverserà un periodo di forte crisi quando accetta la proposta di matrimonio di un figlio dell’amica della mamma. Ria, davanti alla accettazione passiva di Lena, capisce che qualcosa non va ed escogita un plan per salvare sua sorella dalle nozze combinate. Come andrà a finire? Non vogliamo spoilerare la trama fino alla fine!

Il cast è composto da promettenti attori: ci sono Priya Kansara, protagonista del film, Ritu Arya nei panni della sorella maggiore( famosa per aver interpretato Lila Pitts nella serie Netflix The Umbrella Academy), Nimra Bucha, Akshay Khanna, Seraphina Beh e Ella Bruccoleri.