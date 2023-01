Ipersonnia: trama, cast e trailer del film Prime Video

In arrivo sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, il nuovo film Ipersonnia, con Stefano Accorsi come protagonista. Vediamo insieme i dettagli del film, dalla trama al trailer.

Chi l’ha detto che i film interessanti del genere thriller debbano necessariamente essere quelli stranieri? Il mercato cinematografico italiano viene da sempre circoscritto al classico stereotipo del solo film comico o romantico. Ma non è così, ed è ora che le cose inizino a cambiare.

Grazie alle piattaforme di streaming che hanno preso possesso oggi giorno, sono molti i film italiani che vengono riscoperti in tutto al mondo, grazie a questo nuovo metodo di guardare la televisione. A breve su Prime Video arriverà Ipersonnia, il nuovo thriller psicologico/distopico, tutto made in Italy, con protagonista Stefano Accorsi. Scopriamo insieme la trama, il cast e il trailer del film.

La trama e il cast di Ipersonnia

Ipersonnia è un film diretto da Alberto Mascia e co-scritto con Enrico Saccà, uscito nelle sale cinematografiche il 29 novembre 2022 e presentato in contemporanea al quarantesimo Torino Film Festival. Il film è stato interpretato da Stefano Accorsi, Caterina Shula, Sandra Ceccarelli, Paolo Pierobon e molti altri.

Il film Ipersonnia, fa parte del genere thriller/distopico e la storia è incentrata su una realtà futuristica in cui per ovviare al problema del sovraffollamento delle carceri, I politici decidono di far scontare la pena ai detenuti in uno stato di sonno profondo (“l’ipersonno” appunto). In questo modo anche gli episodi di violenza che si sviluppavano tra i detenuti sono solo un brutto ricordo. Il responsabile di questa sezione è lo psicologo David, il quale un giorno scopre che i dati relativi ad un carcerato sono spariti nel nulla. Da qui in poi una serie di episodi concatenati, faranno rivalutare tutto il sistema giudiziario, nonché porteranno David e la sua fidanzata Viola a fare i conti con un terribile passato.

Dal trailer a Prime Video

Per farvi un’idea sul film interpretato da Stefano Accorsi, Ipersonnia, ecco il trailer ufficiale rilasciato qualche mese fa per la promozione del film nelle sale cinematografiche.

Ipersonnia sarà trasmesso a partire dal 30 gennaio 2023 sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, entrando così ufficialmente nel vasto database dei film visibili online. Sarà interessante notare cosa ne penseranno non solo i telespettatori italiani ma anche quelli stranieri, grazie alla possibilità di vedere la pellicola in altre lingue.

Secondo Mascia, ci sono pochi film italiani del genere thriller/psicologico: “Ci sono pochi precedenti italiani di film di questo genere. Abbiamo formato una piccola pattuglia d’avanguardia per cercare di esplorare questi territori… [il genere di Ipersonnia è n.d.r.] più concettuale che scenografica, lontana dall’estetica pulita e ipertecnologica della fantascienza mainstream”.