Nolly: Helena Bonham Carter star della nuova miniserie biopic

Helena Bonham Carter è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con l’attesa miniserie Nolly.

La nota attrice si rimette in gioco nella parte di Noele Gordon, leggendaria attrice britannica famosissima tra gli anni ’60 e ’80.

Helena Bonham Carter sta per fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo. L’attrice, che non ha certamente bisogno di presentazioni e che è rimasta nell’immaginario collettivo per l’interpretazione di tantissimi ruoli iconici soprattutto nei film di Tim Burton, appare infatti nei panni della protagonista nella miniserie intitolata Nolly.

Oltre che in pellicole note al grande pubblico come ad esempio Fight Club di Fincher o Big Fish e La fabbrica di cioccolato di Burton senza dimenticare la parte di Bellatrix Lestrange nella saga di Harry Potter, la Carter, negli ultimi anni, ha fatto già parte di importanti serie come la pluripremiata The Crown.

Ora, la parte in Nolly, che vedrà la britannica classe 1966 candidata per ben due volte ai Premi Oscar impegnata nei panni di Noele Gordon.

Nolly: il cast

La serie Nolly è stata annunciata nel 2021, mentre le riprese hanno avuto inizio nel 2022. Prodotto ideato da Russel T. Davies, noto ai più per essere stato artefice negli anni di un forte rinnovamento della serie cult Doctor Who, Nolly è caratterizzata da un cast di tutto rispetto.

Oltre ad Helena Bonham Carter, sono infatti presenti tra gli altri anche Max Brown (Downtown Abbey), Antonia Bernath (Babylon, Dickensian) e Con O’Neill (Chernobyl, The Batman).

La regia è invece affidata a Peter Hoar, regista di alcuni episodi di The Umbrella Academy oltre che di The Last Of Us.

La trama della miniserie

Noele Gordon è dunque al centro della trama di Nolly. Si tratta di una delle più famose attrici britanniche degli anni a cavallo tra il 1960 e il 1980 grazie anche e soprattutto alla sua partecipazione alla serie Crossroads. Una vita assolutamente perfetta, almeno fino al licenziamento avvenuto nel 1981 che in pratica pose fine alla sua splendida carriera. Un evento intorno al quale verrà fatta probabilmente chiarezza nel corso degli episodi della serie.

In merito a Nolly si è espresso lo stesso showrunner Russel T. Davies: “Tra i miei primissimi lavori c’è una sceneggiatura di prova per Crossroads. Dopo 40 anni, questa storia potrà finalmente essere raccontata. Non vediamo l’ora che il pubblico conosca la storia di Noele“.

Un entusiasmo mostrato anche dalla Carter: “Noele Gordon era una donna affascinante e brillante oltre che coraggiosa. Prima di leggere la sceneggiatura di Russell in realtà non la conoscevo, è un onore prendere parte a questo progetto“.

Il primo teaser di Nolly è stato divulgato da ITVX, mentre l’uscita della miniserie dovrebbe invece avere luogo nel mese di febbraio.