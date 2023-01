Only Murders in the Building. Nella terza stagione anche Meryl Streep

Meryl Streep sarà nella terza e nuova stagione di Only Murders in the Building, la serie tv di Disney+ con un cast stellato. Insieme a lei anche l’attrice e cantante, Selena Gomez.

L’attrice pluripremiata di Hollywood, Meryl Streep, entra nel cast della dramedy più appressaza di Disney+, Only Murders in the Building. Nelle scorse ore infatti, è stato annunciato che a partecipare alla nuova stagione della serie in arrivo nei prossimi mesi sul canale streaming, sarà presente anche l’attrice.

Non che ce ne fosse bisogno: la serie già vantava un cast pluripremiato come i protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Continuano quindi le indagini nel condominio di Arcadia a New York, stavolta affiancate dalla vincitrice di tre premi Oscar.

La notizia è stata rivelata dalla stessa protagonista: Selena Gomez, che in casa Disney non è proprio una sconosciuta, ha postato un video sul suo instagram in cui si vedono i volti della nuova e terza stagione della serie. Tra loro, oltre a Streep ci sarà anche un altro attore disneyano: Paul Rudd che recentemente sarà al cinema con il nuovo film Ant-man and the Wasp: Quantumania, che avevamo già visto introdotto nella stagione precedente.

https://www.instagram.com/p/Cnh-j5TIc0U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Non è ancora chiaro se l’attrice new entry parteciperà come guest star o con ruoli ricorrenti, se avrà quindi parte o meno alle investigazioni di questo gruppo strampalato e comico.

Tutte le guest star in Only murders in the Building

Questo dramady targato Disney + ha già abituato lo spettatore a grandi nomi durante la durata dello show. A partire dalla prima stagione abbiamo visto attori del calibro di Tina Fey, famosa per le sue interpretazioni in Mean Girls e Saturday Night Live, e l’attore Nathan Lane, uno dei più apprezzati attori di prosa e musical a Broadway.

Ci sono state però star come Sting, Jimmy FEllon, Jane Lynch, Amy Schumer e Shirley MacLaine. La seconda stagione è invece entrata con un ruolo ricorrente la modella e attrice Cara Delevingne.

La stessa Meryl Streep non è estranea al mondo delle serie tv, nonostante sia conosciuta al mondo per le sue performance cinematografiche: la più recente a cui ha preso parte è infatti BIg Little LIes, in cui era fianco a fianco con la collega Nicole Kidman.

Only Murders in the Building non sarà troppo diversa: la serie segue le vicende di tre perfetti sconosciuti che sfortunatamente si ritrovano ad essere condomini dello stesso palazzo in cui avvengono degli omicidi, mentre si mettono ad indagare su questi misteriosi e ricorrenti uccisioni e a registrare in concomitanza un podcast true crime.

C’è quindi da chiedersi allora che ruolo avrà l’attrice nella terza stagione.