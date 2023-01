Deadpool 3, Ryan Reynolds: “Sarà come camminare su una corda”

Deadpool 3. Il sequel del franchise vedrà insieme Deadpool e Wolverine per la prima volta nello stesso film. Ecco cosa ha rivelato l’attore protagonista Rayan Reynolds.

Per la prima volta nella storia del Marvel Cinematic Universe vedremo fuochi d’artificio tra il supereroe Deadpool e Wolverine nello stesso film. Recentemente l’attore protagonista Ryan Reynolds ha rilasciato un’intervista a proposito del nuovo sequel della saga, Deadpool 3, in cui parla di un film costantemente in bilico a causa della continua faida con l’attore Hugh Jackman: i due attori infatti non hanno mai perso occasione per prendersi in giro vicendevolmente e pubblicamente e l’uscita del nuovo film Marvel offre ad entrambi un vassoio d’argento per poter dare il meglio di se stessi.

Infatti in un’occasione, lo stesso Jackman aveva chiesto all’Accademy di non prendere in considerazione il collega per la nomination agli Oscar e contestualmente spoilerare il probabile titolo ufficiale di Deadpool 3. Non si lasciano ingannare i fan però che, conoscendo gli attori e il loro fare comico e provocatorio, sanno che sia Reynolds che Jackman sono amici.

La data di uscita del film in Italia è stata posticipata: inizialmente il film avrebbe dovuto uscire per il 6 settembre del 2024 mentre ora vedrà l’uscita nelle sale nostrane l’8 novembre dello stesso anno.

L’intervista a Ryan Reynolds su Deadpool 3

L’attore protagonista del franchise di Deadpool, spoilera alcuni aspetti del film previsto in italia per il 2024. Nel film reciterà fianco a fianco con Wolverine, storicamente interpretato da Hugh Jackman.

Reynolds ci parla infatti di un film costantemente in bilico, nel quale i toni si confondono e bilanciano tra un action movie e commedia. La presenza di Wolverine, storicamente un personaggio cupo che anche nel film riflette una certa serietà e drammaticità, metteranno a dura prova un film che invece è famoso per il suo non prendersi sul serio e lo sfondare spesso la quarta parete: Deadpool infatti parla spesso con gli spettatori in sala e viene considerato come un anti-eroe, totalmente in linea con l’attore che lo interpreta.

A tal proposito, Ryan Reynolds in un’intervista ha detto che: “Penso sia una camminata su una fune. Voglio dire, la maggior parte di questi film sono una camminata sulla corda in termini di toni ma in questo caso ci sono due personaggi iconici che esistono già nel Marvell Ancillary Universe. La problematica sta nel fatto che ora si tratti del Marvel Cinematic Universe. Sta tutto nel trovare il modo di servire a dovere questi due personaggi che sono straordinariamente autentici l’uno con l’altro. Penso che questi segni negativi diventeranno un segno positivo in un modo davvero grandioso”.

Vedremo quindi se mettere due personaggi antitetici l’uno con l’altro, sia stata una mossa geniale o stupida da parte del regista Wade Wilson.