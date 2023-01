Batman di Tim Burton: chi lo ha criticato non lo ha capito

Batman di Tim Burton. Chi ha criticato il suo film non ha mai capito la reale natura del personaggio. Il regista decide di chiarire il suo punto di vista che all’epoca avevano accompagnato il film.

Tim Burton e i suoi film hanno sempre diviso il pubblico tra chi odia e a chi piace: soprattutto i critici di cinema che molto spesso cambiano opinione sul regista con la stessa frequenza con cui Tim Burton scrittura Jonny Deep. Ma fin dalla sua nascita, uno e un solo film del regista ha fatto sempre parlare: Batman. Specialmente per quanto riguarda le singole interpretazioni e caratterizzazioni dei personaggi in scena. Secondo gli esperti, nel film uscito nel 1989, il personaggio di Micheal Keaton , Batman, veniva oscurato dal magnifico Joker di Jack Nicholson.

Il film del 1989 non è stato per Tim Burton il primo Batman: i due Batman del regista hanno sicuramente fatto la storia del cinema e di questo eprsonaggio, presentato alle masse sicuramente in una veste del tutto nuova rispetto alla narrazione del cinema dei superereoi a cui la massa era abituata, specialmente con il secondo capitolo. In entrambi questi film però la critica ha letto una maggiore attenzione verso gli antagonisti, a discapito dello stesso Batman.

Critiche a cui il regista dopo anni ha deciso di voler rispondere e fare chiarezza sulla scelta di narrare in questo modo uno dei supereroi più famosi al mondo.

La risposta di Tim Burton alle critiche

In una featurette del making-of condivisa da slashfilm.com, il regista ha deciso di rispondere e fare chiarezza sulle domande che i critici del suo film continuavano a porre e altre su cui erano più dubbiosi e polemici. Tim Burton ha così espresso il suo punto di vista.

“Ricordo di aver sentito dire che ‘nel primo film, il Joker ruba la scena al protagonista’. Sono da sempre certo del fatto che a quelle persone mancasse qualcosa nella lettura del personaggio di Batman e su quello che realmente è. Ecco perché non ho voluto coinvolgere Robin nella storia. Questo ragazzo vuole restare il più nascosto possibile e nell’ombra, senza rivelare nulla di sé stesso. proprio per questo non userà mai il suo tempo sullo schermo con grandi discorsi o per ballare nella Batcaverna. All’epoca ho sentito che una caratterizzazione del genere fosse giusta per lui”.

Sicuramente una spiegazione su cui si puà essere d’accordo o meno ma una cosa è certa: senza il Batman di Tim Burton non avremmo sicuramente avuto la trilogia di Christofer Nolan, il cui Batman viene interpretato da un impeccabile Christian Bale.