Tutto quello che sappiamo sulla serie televisiva The Last of Us

Facciamo una breve panoramica sulla nuova serie tv The Last of Us, basata sull’omonimo videogioco di proprietà della Sony per la console Playstation. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Da qualche anno a questa parte, sono in molti a seguire l’esempio di case di produzione come la Marvel, cioè quello di produrre adattamenti cinematografici e di serie tv sui propri prodotti quali fumetti, videogiochi, ecc., di cui la società possiede in esclusiva i diritti.

Questo è quello che hanno “pensato” anche la Sony Pictures Television, la PlayStation Productions e la Naughty Dog, quando hanno deciso di realizzare una serie tv basata sul loro videogioco per Playstation, The Last of Us.

Dove vedere la serie tv?

The Last of Us, è una serie tv basata sull’omonimo videogioco della Sony, creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, composta da 9 episodi. La prima stagione (per il momento unica) verrà trasmessa dal 15 gennaio 2023 al 12 marzo 2023 sul canale statunitense, HBO. Per quanto riguarda il mercato italiano invece, gli episodi potranno essere visti sul canale satellitare di Sky Atlantic dal 23 gennaio 2023 al 20 marzo 2023.

Questa serie tv è stata considerata una delle più grandi produzioni televisive di sempre per quanto riguarda la storia canadese, essendo stata girata a Calgary. Per ogni episodio è stato speso “qualcosa” come 10-15 milioni di dollari. Il bello di creare un prodotto televisivo basato su di un videogioco è quello che a differenza dei romanzi dove si cerca di tagliare la trama, con The Last of Us, è successo tutto l’opposto. La storia è sempre quella del videogioco, ma è stata approfondita e “condita” con dettagli maggiori che hanno esaltato la trama.

La colonna sonora della serie tv inoltre, è stata affidata a Gustavo Santaolalla, già compositore delle musiche del videogioco. Le prime recensioni ricevute sono state molto positive, per esempio il Rotten Tomatoes ha dichiarato che pur: “Mantenendo gli aspetti più avvincenti del suo amato materiale di partenza mentre scava più a fondo nella storia, The Last of Us è la serie che merita di essere vista e si colloca tra i più grandi adattamenti di videogiochi di tutti i tempi”.

Per chi non conoscesse la trama del videogioco

La serie tv The Last of Us, seppur in maniera più approfondita, mantiene fedelmente la trama del videogioco. Per chi non la conoscesse, la storia è ambientata a circa 20 anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia che trasforma gli esseri umani in perfidi zombie.

Il contrabbandiere Joel intraprende insieme (per circostanze estreme) alla quattordicenne Ellie un viaggio all’apparenza banale per effettuare una semplice consegna, che si tramuterà in un’avventura spaventosa e molto pericolosa.

Gli attori principali che interpreteranno rispettivamente i ruoli di Joel e Ellie sono Pedro Pascal e Bella Ramsey, i quali sono stati già ampliamente “applauditi” dalla critica. Il feeling venutosi a creare dagli attori è il medesimo che si avvertiva nel videogioco.

I 9 episodi di circa un’ora ciascuno che formano la prima stagione di The Last of Us andranno in onda in Italia su Sky Atlantic dal 23 gennaio 2023 in poi. Qualora il successo della critica venisse confermato anche dai telespettatori, ci saranno buone possibilità di vedere anche una seconda stagione.