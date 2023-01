Chi è Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova

Ormai da tanti anni il noto attore Raoul Bova è il compagno di Rocio Munoz Morales. Anche lei è un’attrice, ecco alcune informazioni sulla sua vita privata e professionale.

L’8 gennaio 2023 la bellissima Rocio Munoz Morales è stata ospite a Domenica In, dove ha approfittato per parlare del suo nuovo libro Dove nasce il sole. L’attrice vanta una discreta carriera nel mondo dello spettacolo, ma non si può negare che la sua fama sia aumentata vertiginosamente nel 2013. Dal dieci anni, infatti, ha una relazione con il noto attore Raoul Bova, sex symbol italiano degli anni ’90 e primi Duemila.

I due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro. Si sono incontrati sul set del film Immaturi – In viaggio e fu immediatamente colpo di fulmine. All’epoca la scoperta della loro relazione fu uno scandalo, perché lui per stare con lei divorziò dalla moglie Chiara Giordano, con la quale stava insieme da circa vent’anni. Con l’ex moglie l’attore ha due figli, Alessandro Leon e Francesco.

Rocio Munoz Morales ha sempre dichiarato che l’innamoramento con Raoul Bova è stato immediato. Durante un’ospitata a Verissimo ha rivelato: “Io volevo essere al suo fianco. Al di là del dovere, sentivo uno bisogno interiore di stargli vicino. Ho provato a supportarlo, a volte non sapevo come, mi sentivo sbagliata, perché a volte devi esserci e basta”.

Rocio Munoz Morales, il passato della compagna di Raoul Bova

Oggi la storia tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova è più stabile che mai, nonostante i problemi legali del passato. L’attrice è nata a Madrid, ha 34 anni (quasi venti in meno di lui) e, prima di darsi alla recitazione, è stata una ballerina e una cantante. Per diversi anni ha cantato al fianco di Julio Iglesias e ha lavorato come insegnante di danza nel programma Mira Quien Baila, la versione spagnola del nostro Ballando con le stelle.

In seguito, è diventata attrice quando ha iniziato a recitare in alcune serie e soap spagnole come La Pecera de Eva e Casi Angeles. Il vero successo è poi arrivato grazie al ruolo in Angel O Demonio, che l’ha fatta conoscere non solo in televisione, ma anche al cinema.

Una volta trasferitasi in Italia, è diventata anche modella. Ha collaborato con brand di moda e riviste molto importanti a livello mondiale, come Elle, Vogue, Glamour, Vanity Fair e Grazia. Riguardo alla sua vita privata, possiamo aggiungere che ha due figlie, Luna e Alma, nate dalla relazione con il compagno.