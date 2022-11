“Non ho fatto nulla di male”: Raoul Bova si difende dalle accuse di aggressione

Raoul Bova sta vivendo un periodo veramente difficile della sua vita e sta tentando così di difendersi come meglio può dalle accuse di aggressione che gli sono state inflitte. Il bell’attore ha replicato che non ha fatto nulla di male per ricevere un tale processo mediatico.

Raoul Bova ci ha sempre tenuto molto alla sua reputazione ed è per questo che è sconcertato da quello che gli sta capitando in questo periodo. Ha ricevuto due “batoste” che rischiano di rovinargli la vita e la reputazione lavorativa per molto tempo.

Il povero attore ha confessato di non aver fatto nulla di male e con queste parole Raoul Bova sta tentando di difendersi dalle accuse di evasione e aggressione che gli sono state mosse. A detta sua ci sarebbe una spiegazione per entrambe le accuse, speriamo solo che possa convincere anche il giudice.

La vita sentimentale di Raoul Bova

Raoul Bova è un attore, regista ed ex nuotatore italiano, nato a Roma nel 1971. La sua carriera come attore è cresciuta sempre più negli anni, fino ad arrivare alla fama che ricopre tuttora. Considerato uno degli uomini più sexy e affascinanti di sempre, Bova ha avuto un’intensa vita sentimentale. È stato legato in gioventù per un breve periodo con la collega Romina Mondello finché è convolato a nozze con la veterinaria Chiara Giordano, con la quale ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. Nel 2013 la storia d’amore con Chiara è giunta al termine e nello stesso anno ha iniziato una relazione con Rocío Muñoz Morales. La bella attrice, showgirl e modella spagnola, Bova l’ha conosciuta sul set di Immaturi, il viaggio e pare abbia perso immediatamente “la testa” per lei. Con Rocìo, Raoul ha avuto due figlie, Luna e Alma.

Che cosa sta succedendo a Raoul?

Al magazine Oggi, Raoul Bova si è aperto ad una lunga intervista, mettendo a nudo la sua anima. Più che altro ha tentato di spiegare le sue ragioni delle accuse subite e della sua innocenza. Alla domanda della giornalista sulla vicenda dell’evasione fiscale il bell’attore si è definito amareggiato:

“Non c’è alcuna evasione e le notizie apparse di recente su alcuni giornali sono totalmente inesatte…”.

Per quanto riguarda il discorso dell’aggressione, Bova ha semplicemente cercato di difendere la sua compagna. L’avrebbe fatto per qualunque donna, a prescindere dal grado di parentela che li univa:

“Ho cercato di difendere una donna, che è solo un caso fosse la mia compagna, da un atto di prepotenza…”.