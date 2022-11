Ballando con le stelle, altra bastonata per Milly: ex finisce in ospedale

Ballando con le stelle, il noto programma Rai condotto da Milly Carlucci, sta vivendo un periodo particolarmente sfortunato. Una notizia tragica ha sconvolto Milly, il nome dell’ex che finisce in ospedale vi lascerà basiti.

Ennesima bastonata ricevuta per Milly Carlucci, uno strazio aver appreso questa notizia, non soltanto per lei ma per tutto il cast di Ballando con le stelle. Un ex volto noto finisce in ospedale, le sue condizioni sono tragiche.

La notizia del suo ricovero ha veramente rattristato tutti, non solo Milly ma anche tutto il cast di Ballando con le stelle, il quale gli hanno inviato messaggi di auguri per una pronta guarigione. Le sue condizioni preoccupano medici ed ex colleghi.

New entry nel cast di Ballando con le stelle

Per ogni uscita, una new entry prende il suo posto al cast di Ballando con le stelle. Il nome della nuova concorrente è stato confermato da poche ore, sarà Wanda Nara, ex Lady Icardi a cimentarsi a ritmo di danza nel prossimo appuntamento del programma capitanato da Milly Carlucci. Wanda sarà quindi ballerina per una sera, dove lascerà tutto il pubblico a bocca aperta con il suo ballo sensuale e coreografico. Bisognerà aspettare sabato 5 novembre per vederla in tutte le sue grazie e il suo splendore. Nonostante l’addio da Icardi, la Nara si sta riprendendo accanto al cantante LGante, sorpresi più volte in atteggiamenti intimi.

Tre ischemie per un giovane papà

L’ex concorrente di Ballando con le stelle, Luca Sguazzini, da poco papà, è stato colpito da tre ischemie il 1° novembre 2022. Al momento si trova fuori pericolo, ma Luca dovrà sottoporsi a diversi controlli prima di poter ritornare alla sua vita normale. Luca Sguazzini è un modello e fotomodello nato a Torino nel 1988. Ha girato il Mondo in lungo e largo, passando dall’Australia, alla Giordania, all’Indonesia. Nel 2016 ha accettato di partecipare al programma di Milly Carlucci insieme alla maestra di danza Veera Kinnunen. Nonostante quell’edizione l’avesse vinta Iago Garcia e Samanta Togni, Sguazzini viene sempre ricordato con tanto affetto da tutto il cast.

Luca Sguazzini ha ricevuto tanti messaggi di conforto, soprattutto da sua moglie Sara Bertagnolli, la quale spera di riaverlo presto a casa insieme alla loro bambina, avuta da pochi mesi. Tutta la produzione di Ballando con le stelle si è stretta attorno al suo ex concorrente con un comunicato stampa rilasciato sulla loro pagina ufficiale:

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”.