Lorella Cuccarini su tutte le furie. Lite con Rudy Zerbi: “Non posso condividere!”

Amici 2023. Già polemica tra Cuccarini e Zerbi per l’eliminazione inaspettata del pupillo dell’insegnante. Di chi è la colpa?

Suona già aria di tempesta tra gli Amici di Maria De Filippi. La prima puntata del 2023 è andata in onda ieri, domenica 8 gennaio e già infiamma gli animi del pubblico che, dinanzi alle eliminazioni dei suoi beniamini, assegna responsabilità e colpe in difesa dei giovani concorrenti. Stavolta è toccato a Lorella Cuccarini.

Il talent show di Maria va in onda in Italia dal 2001, fornendo a giovani artisti l’opportunità di crearsi un futuro nelle discipline di canto, ballo e recitazione. È una scuola a tutti gli effetti, rimpolpata ogni anno da nuovi studenti, cera nelle mani degli insegnanti.

La scuola ha lanciato molti amici di successo, spesso configurandosi come unica speranza per chi partiva da zero. Ricordiamo i nomi di Emma Marrone, Valerio Scanu, Elodie, nomi che ormai appartengono ai grandi stadi e ai concerti.

Dopo 22 anni, Amici offre ancora tante opportunità, a patto che si superino le prove assegnate dagli insegnanti. Ieri, Giovanni Cricca, studente di Lorella Cuccarini, non ce l’ha fatta a superare la sfida voluta da Rudy Zerbi.

L’eliminazione di Cricca: la sfida di Rudy e l’addio del riccionese

Lo shock comincia con l’eliminazione inaspettata di Rita e la consegna della prima maglia del serale a Ramon, entrambe volute da Alessandra Celentano. Sconvolge però l’esito della sfida, voluta da Rudy Zerbi, tra Cricca e Jore, che vede proprio Cricca fallire.

Doccia fredda per Cricca – ormai sicuro di arrivare al serale – ma soprattutto sgomento tra il pubblico che infiamma la polemica sui social, prendendo le difese del giovane riccionese. L’obiettivo polemico? La sua insegnante Lorella Cuccarini, colpevole – secondo il pubblico – di non aver adempiuto ai suoi doveri di docente. Avrebbe infatti dovuto tutelare il pupillo Cricca contro gli attacchi di Rudy.

Un post della cantante rivela sì la rabbia e – agli occhi dei fan – insufficiente presa di posizione contro il collega Rudy, tuttavia anche l’affetto nei confronti di Cricca. Si lasciano così, con l’augurio di ritrovarsi al di là della scuola di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Cricca, d’altronde, accetta con eleganza la sconfitta, pur se tra le lacrime di un addio caloroso ad Amici, sulle note di Fix you.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cricca Giovanni (@cricchetto._)