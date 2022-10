Raoul Bova, il risveglio è tra i più belli: il bellissimo annuncio

Il famoso attore Raoul Bova ha dato una bellissima notizia: il pubblico è felicissimo e non può aspettare.

Solo poche ore fa Raoul Bova ha dato un bellissimo annuncio ai suoi fan. Era un po’ di tempo che correva la voce, ma finalmente l’attore stesso ha dato la conferma. Il pubblico ne è rimasto senza dubbio felicissimo e aspettare sarà molto difficile.

Senza dubbio, è uno dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera è iniziata negli anni ’90, quando era giovanissimo. Il suo primo ruolo importante è stato quello del protagonista maschile Marco nel film Questo piccolo grande amore. In questo film non fu notato solo per il grande talento, ma anche per la sua bellezza e il suo fascino. In breve tempo, infatti, è diventato un sex symbol italiano.

La sua carriera poi è proseguita con un successo dietro l’altro, tra cinema e televisione. In parallelo, anche la sua vita sentimentale è finita sulle pagine dei giornali di cronaca rosa di tutta Italia. In particolare, la fine del suo lungo matrimonio con Chiara Giordano, compagna storica, ha fatto molto chiacchierare. La coppia si era sposata negli anni ’90, quando lui si stava affermando nello show business, mentre lei non è mai stata interessata a questo ambiente, preferendo una professione “normale”.

Raoul Bova, l’annuncio fa impazzire i fan

Il matrimonio tra Raoul Bova e Chiara Giordano è finito perché lui si è innamorato di un’altra donna, la spagnola Rocio Munoz Morales, di circa vent’anni più giovane. Anche lei è un’attrice, e i due si sono conosciuti proprio sul set di un film a cui stavano lavorando insieme. Ma che cosa ha annunciato lui solo poche ore fa?

A proposito di cinema e film, l’annuncio dell’attore riguarda proprio questo ambito. Lo ha fatto sapere ai fan tramite il suo profilo Instagram con una story. Il 17 novembre, uscirà nelle sale italiane il suo prossimo film, che sarà ambientato a Natale. Il titolo, che calza a pennello, è The Christmas Show ed è diretto dal regista Alberto Ferrari. La pellicola prevede la collaborazione anche di altri nomi molto noti della cinematografia e delle commedie italiane.

A questa commedia natalizia, infatti, hanno partecipato anche Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e Ornella Muti. “Vi aspettiamo al cinema dal 17 novembre” ha scritto l’artista nella sua storia: sicuramente tantissimi fan correranno a vederlo. E voi cosa dite, vi ispira?