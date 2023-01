Stranger Things: Sadie Sink parla della quinta stagione

Si sa già che la quinta stagione di Stranger Things sarà anche l’ultima. L’attrice Sadie Sink, che interpreta Max Mayfield ha parlato dei nuovi episodi in arrivo, confessando di essere un po’ spaventata per il futuro.

La quarta stagione di Stranger Things si è chiusa con un cliff-hanger che ha lasciato gli spettatori senza fiato. Per ora non si sa praticamente nulla della quinta, se non che sarà l’ultima e che con essa finirà l’intera storia. Iniziata nel 2016, è una delle serie più famose di Netflix e che ha portato al successo diversi attori giovanissimi, tra cui Sadie Sink. Di recente l’attrice si è lasciata andare in un’intervista, raccontando le sue paure.

Sadie Sink, classe 2002, aveva solo quindici anni quando ha iniziato a intepretare Maxine – Max – Mayfield sul set. Il suo personaggio è comparso per la prima volta nella seconda stagione e ha un passato complicato. All’inizio gira sempre con il suo skate e preferisce uno stile più da “maschiaccio” e con il tempo il suo ruolo all’interno della serie è diventato sempre più importante, soprattutto nella quarta stagione.

Proprio la quarta stagione si è chiusa con lei che finisce in coma, dopo essere stata attaccata da Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower. L’attore è noto anche per il ruolo di Gellert Grindewald da giovane nella saga di Harry Potter e di Jace Herondale nel film di Shadowhunters – Città di ossa.

Stranger Things 5, Sadie Sink non vuole lasciare la serie

Di recente, Sadie Sink è stata ospite a Today e ha parlato con Hoda Kotb e Jenna Bush di Stranger Things e del futuro della serie. L’attrice è stata attenta a non rivelare alcuno spoiler, ma è certa che la fine dello show sarà tremenda. Già i registi e gli sceneggiatori avevano dichiarato di aver scritto un finale tristissimo, che ha addirittura fatto piangere i produttori.

La giovane artista, in particolare, è preoccupata per il futuro e ha ammesso di essere molto triste per quando dovrà abbandonare definitivamente il progetto. Ormai è abituata a lavorare con Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e gli altri colleghi e addetti ai lavori da anni e lasciarli sarà orribile.

“Sappiamo che sta accadendo e che questa sarà l’ultima stagione, quindi sarà un mix di emozioni, ne sono sicura. […] Sarà tremendo, sarà orribile. I ragazzi, l’intero cast e la crew… sono la mia famiglia […] E come pensare che dobbiamo dire addio a quella stabilità, sapendo che non ci rivedremo per la stagione successiva? E’ spaventoso e triste, ma penso sia anche eccitante iniziare un nuovo capitolo“.